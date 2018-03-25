Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"

ИНГРЕДИЕНТЫ

Сахар - 360 г.

Яйцо куриное - 6 штук.

Сливочное масло - 100 г.

Сметана - 200 г.

Пшеничная мука - 250 г.

Разрыхлитель - 1 чайная ложка.

Какао-порошок - 2 столовые ложки.

Сода на кончике ножа.

Грецкие орехи - 70 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Размягченное сливочное масло растереть с половиной сахара (180 грамм). В другую миску вбить яйца, добавить оставшийся сахар (180 грамм) и слегка взбить смесь венчиком или миксером. К масляной смеси влить яичную смесь и хорошо перемешать. В сметану положить соду и разрыхлитель. Хорошо перемешать.

2. Сметану добавить к масляно-яичной смеси и перемешать. Ввести в смесь просеянную муку, добавить рубленные орехи и еще раз хорошо перемешать.

3. Тесто разделить на 2 равные части.

4. В одну часть теста добавить какао, просеянное через мелкое сито, и перемешать.

5. Форму для выпекания смазать маслом и обсыпать мукой или сухарями (можно выстелить форму пергаментом). В центр формы выложить 2 столовых ложки светлого теста. В центр светлого теста вылить 2 столовых ложки темного теста. Таким образом, чередуя слои, выложить все тесто.

6. Пирог выпекать 45–60 минут в нагретой до 170–180 градусов духовке.

7. Если пирог сильно зарумянился, но внутри не пропекся, прикройте верх пирога фольгой и доведите до готовности.

8. Готовый пирог вынуть из духовки, немного остудить и аккуратно вынуть из формы.