Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб
Новости: Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества
Новости: Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
Новости: Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан
X

Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"

Смотрите фото (4)
Рецепт дня
07:34 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Эта самый простой рецепт вкуснейшего торта "Зебра", которого легко готовить.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Сахар - 360 г.
  • Яйцо куриное - 6 штук.
  • Сливочное масло - 100 г.
  • Сметана - 200 г.
  • Пшеничная мука - 250 г.
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка.
  • Какао-порошок - 2 столовые ложки.
  • Сода на кончике ножа.
  • Грецкие орехи - 70 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Размягченное сливочное масло растереть с половиной сахара (180 грамм). В другую миску вбить яйца, добавить оставшийся сахар (180 грамм) и слегка взбить смесь венчиком или миксером. К масляной смеси влить яичную смесь и хорошо перемешать. В сметану положить соду и разрыхлитель. Хорошо перемешать.

2. Сметану добавить к масляно-яичной смеси и перемешать. Ввести в смесь просеянную муку, добавить рубленные орехи и еще раз хорошо перемешать.

3. Тесто разделить на 2 равные части.

4. В одну часть теста добавить какао, просеянное через мелкое сито, и перемешать.

5. Форму для выпекания смазать маслом и обсыпать мукой или сухарями (можно выстелить форму пергаментом). В центр формы выложить 2 столовых ложки светлого теста. В центр светлого теста вылить 2 столовых ложки темного теста. Таким образом, чередуя слои, выложить все тесто.

6. Пирог выпекать 45–60 минут в нагретой до 170–180 градусов духовке.

7. Если пирог сильно зарумянился, но внутри не пропекся, прикройте верх пирога фольгой и доведите до готовности.

8. Готовый пирог вынуть из духовки, немного остудить и аккуратно вынуть из формы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Десерт, Рецепт, Рецепт дня, Сладость, Торт, Торт "Зебра".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: питательный омлет по-каталонски Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей

Последние новости

В "ДНР" организуют платные "туры" для поиска мобильной связи Вратари снова не довольны мячом перед чемпионатом мира Смех до упаду: прикольные ожидание и реальность в нашей жизни
Сегодня читают
01 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили
04 Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю
05 Медики назвали советы, которые помогут предотвратить рак кишечника
Новости сегодня
08:09 Самые необычные города в мире - их особенности и странности (Фото)
08:08 Месси: Настроен оптимистично на матч со сборной Испании
07:53 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
07:43 Рэшфорд рассказал, чем его больше всего поразил Ибрагимович
07:29 Вольф: Постараемся не давить на Боттаса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Рецепт дня: вкусный торт "Зебра" Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"
Добавить комментарий
0