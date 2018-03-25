Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"
Эта самый простой рецепт вкуснейшего торта "Зебра", которого легко готовить.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Сахар - 360 г.
- Яйцо куриное - 6 штук.
- Сливочное масло - 100 г.
- Сметана - 200 г.
- Пшеничная мука - 250 г.
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка.
- Какао-порошок - 2 столовые ложки.
- Сода на кончике ножа.
- Грецкие орехи - 70 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Размягченное сливочное масло растереть с половиной сахара (180 грамм). В другую миску вбить яйца, добавить оставшийся сахар (180 грамм) и слегка взбить смесь венчиком или миксером. К масляной смеси влить яичную смесь и хорошо перемешать. В сметану положить соду и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
2. Сметану добавить к масляно-яичной смеси и перемешать. Ввести в смесь просеянную муку, добавить рубленные орехи и еще раз хорошо перемешать.
3. Тесто разделить на 2 равные части.
4. В одну часть теста добавить какао, просеянное через мелкое сито, и перемешать.
5. Форму для выпекания смазать маслом и обсыпать мукой или сухарями (можно выстелить форму пергаментом). В центр формы выложить 2 столовых ложки светлого теста. В центр светлого теста вылить 2 столовых ложки темного теста. Таким образом, чередуя слои, выложить все тесто.
6. Пирог выпекать 45–60 минут в нагретой до 170–180 градусов духовке.
7. Если пирог сильно зарумянился, но внутри не пропекся, прикройте верх пирога фольгой и доведите до готовности.
8. Готовый пирог вынуть из духовки, немного остудить и аккуратно вынуть из формы.