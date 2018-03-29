Рецепт дня: нежное филе индейки с мятой
Очень вкусный и простой рецепт, который не займет много времени.
Секрет в том, что мясо, маринованное в йогурте, получается очень мягким, а сочетание мяты и лимона всегда беспроигрышное. Нежный вкус и относительно небольшое количество калорий в порции, сделают это блюдо фаворитом в вашей копилке рецептов.
Нам понадобятся:
индейка филе - 600 г;
лимоны - 1 шт;
мята - 5 веточек;
йогурт греческий - 400 г;
соль, перец - по вкусу;
Способ приготовления:
1. В миску вылить йогурт. С лимона снять цедру и выжать сок. Мяту помыть и обсушить. Филе индейки нарезать на небольшие кусочки и посолить.
2. В миску с йогуртом добавить сок лимона и цедру, нарезанные листья мяты.
3. Маринад хорошо перемешать и залить этой смесью кусочки индейки и поставить мариноваться на пару часиков, можно дольше.
4. Разогреть духовку до 180°С. Выложить индейку в форму вместе с маринадом, запекать около 35–40 минут до готовности.
Приятного аппетита!