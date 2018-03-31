Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке

Получилось великолепно! Рассыпчатый желтый рис с сочными овощами и красной рыбой в белом вине! На 2 порции.

Ингредиенты

Рис длинный пропаренный - 1 стакан.

Вода - 4 стакана

Шафран - 12 гр.

Лук репчатый - 5 маленьких луковиц ( у меня других не оказалось)

Перец красный- 1шт.

перец желтый - 1 шт.

Помидор - 1шт.

Филе красной рыбы (у меня нерка)

200 г. белого сухого вина (можно заменить виноградным или яблочным соком)

1/2 лимона

соль

растительное масло

сливочное масло

оливки

зелень

Приготовление:

К шафрану добавить немного воды. Оставить на 10 минут минимум. Шафран придает рису насыщенный цвет, напоминает вкус меда и обладает слегка острым вкусом. Филе красной рыбы ( я сама удалила кости и кожу) полить соком лимона и посолить. Оставить мариноваться.

Рис промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залить холодной водой, добавить соль, и поставить на огонь. Как только вода закипит добавить воду с шафраном. Бульон получается желтым.

Еще я сразу же, как только вода закипела, добавила приправы для ухи. В составе данной приправы лук, морковь, фенхель, укроп, петрушка, эстрагон, перец белый, корень сельдерея, лавровый лист.

Рис нужно варить до полуготовности. Минут 10. Потом слить воду. такой вот красивый ароматный желтый рис получается.

Лук слегка обжарить на растительном масле. Перцы мелко порезать. Соединить рис с луком и перцами. Попробуйте на соль. Если надо добавьте немного соли.

Горшочки смазать сливочным маслом. Выложить в горшочки часть риса с овощами. Сверху положить кусочки рыбного филе. Сверху рыбы мелко порезанные помидоры без кожицы. Помидары слегка посолить. И снова рис с овощами.

Добавляем вино или сок. Можно добавить желтый ароматный бульон от риса. У меня было 2 больших горшочка. В каждый я добавила по 100 гр. вина.

Поставить в разогретую до 200-220 грудусов духовку. Тушить 30-40 минут. Можно подавать в горшочке или на тарелке украсив зеленью и оливками.