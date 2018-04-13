Рецепт дня: яичница-болтунья по-средиземноморски
Яйца-скрэмбл с овощами – отличное начало дня.
Яичница со шпинатом, сыром и овощами – полезное и простое в приготовлении блюдо, ведь даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои свойства. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.
Яйца-скрэмбл в средиземноморском стиле
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/2 ст.л. ложки оливкового масла
- щепотка хлопьев красного перца
- 1/2 стакана листьев шпината
- половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
- 1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца
- 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи
- свежемолотый черный перец
- измельченная свежая петрушка
- поджаренный хлеб – для подачи
Рецепт приготовления:
Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.
Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.
Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.
Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".
Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.