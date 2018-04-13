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Рецепт дня: яичница-болтунья по-средиземноморски

Яичница-болтунья по-средиземноморски
07:44 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Яйца-скрэмбл с овощами – отличное начало дня.

Яичница со шпинатом, сыром и овощами – полезное и простое в приготовлении блюдо, ведь даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои свойства. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.

Яйца-скрэмбл в средиземноморском стиле

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 1/2 ст.л. ложки оливкового масла
  • щепотка хлопьев красного перца
  • 1/2 стакана листьев шпината
  • половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
  • 1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца
  • 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи
  • свежемолотый черный перец
  • измельченная свежая петрушка
  • поджаренный хлеб – для подачи

Рецепт приготовления:

Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.

Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.

Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.

Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".

Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.

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