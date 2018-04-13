Рецепт дня: яичница-болтунья по-средиземноморски

Яичница со шпинатом, сыром и овощами – полезное и простое в приготовлении блюдо, ведь даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои свойства. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.

Яйца-скрэмбл в средиземноморском стиле

Ингредиенты:

2 больших яйца

1/8 чайной ложки соли

1/2 ст.л. ложки оливкового масла

щепотка хлопьев красного перца

1/2 стакана листьев шпината

половинка вяленого помидора, мелко нарезанного

1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца

1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи

свежемолотый черный перец

измельченная свежая петрушка

поджаренный хлеб – для подачи

Рецепт приготовления:

Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.

Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.

Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.

Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".

Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.