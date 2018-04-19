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Рецепт дня: оладьи из капусты с зеленью и сыром

Оладьи из капусты с зеленью и сыром
07:41 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Вкусные и диетические овощные оладьи.

Если вы следите за фигурой, приготовьте на завтрак легкие оладьи из молодой капусты с сыром и петрушкой. Они запекаются в духовке без использования масла.

Оладьи из капусты

Ингредиенты:

  • 200 г капусты
  • 1 яйцо
  • 50 г сыра
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ст.л. йогурта или сметаны
  • 2 ст.л. свежей петрушки
  • 1/4 ч.л. пекарского порошка
  • соль
  • белый молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Капусту помыть и тонко нарезать. Отварить до мягкости и остудить.

2. Петрушку помыть и мелко порубить, сыр натереть на терке.

3. Перемешать в миске отжатую от воды капусту, яйцо, тертый сыр, муку, йогурт, зелень, разрыхлитель, соль и молотый перец. Должно получиться тесто как на оладьи.

4. Убрать миску с тестом в холодильник на 30 минут.

5. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой. Ложкой выложить тесто и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За это время оладьи должны подрумяниться.

6. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной или соусом тартар.

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Все по теме:

Диетические оладьи, Зелень, Капуста, Оладьи, Оладьи с капусты, Рецепт, Рецепт дня, Сыр.
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