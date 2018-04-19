Рецепт дня: оладьи из капусты с зеленью и сыром
Вкусные и диетические овощные оладьи.
Если вы следите за фигурой, приготовьте на завтрак легкие оладьи из молодой капусты с сыром и петрушкой. Они запекаются в духовке без использования масла.
Оладьи из капусты
Ингредиенты:
- 200 г капусты
- 1 яйцо
- 50 г сыра
- 3 ст.л. муки
- 1 ст.л. йогурта или сметаны
- 2 ст.л. свежей петрушки
- 1/4 ч.л. пекарского порошка
- соль
- белый молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Капусту помыть и тонко нарезать. Отварить до мягкости и остудить.
2. Петрушку помыть и мелко порубить, сыр натереть на терке.
3. Перемешать в миске отжатую от воды капусту, яйцо, тертый сыр, муку, йогурт, зелень, разрыхлитель, соль и молотый перец. Должно получиться тесто как на оладьи.
4. Убрать миску с тестом в холодильник на 30 минут.
5. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой. Ложкой выложить тесто и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За это время оладьи должны подрумяниться.
6. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной или соусом тартар.