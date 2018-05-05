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Рецепт дня: беляши с мясом

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Беляши с мясом
09:37 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Беляши с мясом – это любимые пирожки, которые многие из нас обожают.

Сделать беляши в домашних условиях вовсе несложно, если у вас перед глазами есть пошаговый рецепт этого блюда. Тесто для беляшей делают на дрожжах, а мясо для начинки выбирают по личным предпочтениям – это может быть говядина или свинина. А для приготовления вам понадобится лишь сковорода с раскаленным маслом, на которой беляши быстро подрумянятся.

Популярные у нас беляши с мясом – это блюдо башкирского и татарского происхождения. Классический беляш представляет собой жареный пирожок из пресного или дрожжевого теста с фаршем или мелко рубленым мясом. В беляше с начинкой должна быть дырочка сверху, хотя в разных вариантах приготовления хозяйки делают его по-своему, порой игнорируя это правило.

Беляши с мясом

Что нам понадобится:

450-500 г фарша (говяжьего или свиного)

1 репчатый лук

600 г муки

50 г сливочного масла

300 г молока

1 ч. ложка сахара

1 ч. ложка соли

1,5 г сухих дрожжей

растительное масло

черный молотый перец

Беляши с мясом: как готовить

1. Сначала нужно приготовить тесто для беляшей. Сливочное масло комнатной температуры смешать с сахаром и солью. Налить туда молоко, перемешать, добавить дрожжи и постепенно вводить просеянную муку. Хорошенько замешать. По консистенции тесто для беляшей должно быть тягучим и не сильно липким.

2. Тесто для беляшей поставить в теплое место и дать ему подойти около 30 минут. Затем обмять и оставить еще на 30 минут.

3. Для начинки беляшей с мясом подготовить фарш. Потом мелко нарезать лук и перемешать с фаршем, добавить соль и перец, еще раз перемешать.

4. Готовое тесто для беляшей разделить на шарики. Их раскатать в лепешку, а сверху положить фарш по 1-2 столовой ложки, края залепить (подобно открытому пирожку).

5. Выпекать беляши с мясом на раскаленной сковороде с маслом. Нужно класть каждый беляш на сковороду отверстием вниз, обжарив его с двух сторон до румяной корочки.

6. Готовые беляши с мясом выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитала растительное масло со сковороды.

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