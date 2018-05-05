Рецепт дня: беляши с мясом
Беляши с мясом – это любимые пирожки, которые многие из нас обожают.
Сделать беляши в домашних условиях вовсе несложно, если у вас перед глазами есть пошаговый рецепт этого блюда. Тесто для беляшей делают на дрожжах, а мясо для начинки выбирают по личным предпочтениям – это может быть говядина или свинина. А для приготовления вам понадобится лишь сковорода с раскаленным маслом, на которой беляши быстро подрумянятся.
Популярные у нас беляши с мясом – это блюдо башкирского и татарского происхождения. Классический беляш представляет собой жареный пирожок из пресного или дрожжевого теста с фаршем или мелко рубленым мясом. В беляше с начинкой должна быть дырочка сверху, хотя в разных вариантах приготовления хозяйки делают его по-своему, порой игнорируя это правило.
Беляши с мясом
Что нам понадобится:
450-500 г фарша (говяжьего или свиного)
1 репчатый лук
600 г муки
50 г сливочного масла
300 г молока
1 ч. ложка сахара
1 ч. ложка соли
1,5 г сухих дрожжей
растительное масло
черный молотый перец
Беляши с мясом: как готовить
1. Сначала нужно приготовить тесто для беляшей. Сливочное масло комнатной температуры смешать с сахаром и солью. Налить туда молоко, перемешать, добавить дрожжи и постепенно вводить просеянную муку. Хорошенько замешать. По консистенции тесто для беляшей должно быть тягучим и не сильно липким.
2. Тесто для беляшей поставить в теплое место и дать ему подойти около 30 минут. Затем обмять и оставить еще на 30 минут.
3. Для начинки беляшей с мясом подготовить фарш. Потом мелко нарезать лук и перемешать с фаршем, добавить соль и перец, еще раз перемешать.
4. Готовое тесто для беляшей разделить на шарики. Их раскатать в лепешку, а сверху положить фарш по 1-2 столовой ложки, края залепить (подобно открытому пирожку).
5. Выпекать беляши с мясом на раскаленной сковороде с маслом. Нужно класть каждый беляш на сковороду отверстием вниз, обжарив его с двух сторон до румяной корочки.
6. Готовые беляши с мясом выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитала растительное масло со сковороды.