Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой

Хрустящее песочное тесто, кисло-сладкий лимонный курд и воздушное облако сладкой меренги не оставят вас равнодушными.

Ингредиенты:

300 г муки

180 г сливочного масла

90 г сахара

соль

1 яйцо

120 мл лимонного сока

30 мл воды

100 г сахара

3 яичных желтка

15 г крахмала

2 яичных белка

60 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

1. Просеять в миску муку, добавить 170 г нарезанного сливочного масла и растереть руками в крошку. Затем добавить 90 г сахара, 1 яйцо и соль. Замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Отправить в холодильник на полчаса.

2. Приготовить лимонный курд. Взбить желтки, лимонный сок, воду, 100 г сахара, 10 г сливочного масла и крахмал. Поставить миску с лимонно-яичной смесью на паровую баню и проварить до загустения, часто помешивая. Этот процесс займет 7-10 минут. В итоге должна получится гладкая однородная масса с консистенцией, немного плотнее, чем как у сгущенного молока. В процессе запекания крем станет гуще.

3. Раскатать охлажденное песочное тесто, выложить его в форму и наколоть вилкой. Поставить выпекаться при 180 градусах в течении 10-15 минут. Тесто должно слегка схватиться, но не начать румяниться.

4. Добавить в тартинку лимонный курд и запекать еще 10-15 минут, пока он не загустеет.

5. Взбить яичные белки в пышную пену. Всыпать просеянную сахарную пудру и взбить до состояния стойких пиков.

6. Украсить готовый тарт меренгой, по желанию прижечь ее горелкой и подрумянить в духовке, включив гриль.

Приятного аппетита!