Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
Новости: В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
Новости: ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
Новости: Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
X

Рецепт дня: клубничный десерт

Клубничный десерт
07:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Летние десерты самые вкусные и самые полезные.

Готовим вкусности из сезонной ягоды.

Ингредиенты:

Клубника - 500 г,

Сахар - 2 ст.л.,

Молотое печенье или крекеры - 1/2 ст.,

Сливочное масло - 2 ст.л.,

Сливочный сыр - 340 г,

Сметана - 1/2 ст.,

Сахарная пудра - 2/3 ст.,

Амаретто - 2 ч.л.,

Жирные сливки - 1 ст.,

Мята, тертый шоколад - по вкусу.

Клубнику нарежьте и присыпьте сахаром. Затем печенье перемешайте с растопленным сливочным маслом и ложкой сахара. Взбейте миксером сливочный сыр, добавьте к нему сметану, сахарную пудру и амаретто, все хорошо перемешайте. Потом в отдельной посуде взбейте сливки. В пиалы или стаканы выкладывайте слоями нарезанную клубнику, сырную массу и сливки. Сверху украсьте ягодами, мятой, посыпьте тертым шоколадом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Десерты, Здоровый рацион, Клубника, Клубничный десерт, Рецепт дня, Что можно приготовить с клубникой.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: клубничный чизкейк с творогом и желе В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста Рецепт дня: легкий вишневый пирог на скорую руку

Последние новости

США и Южная Корея приостанавливают часть совместных учений Судьба-шутница: уморительные картинки на тему "неприятности случаются" Начались испытания уникального грузовика украинского производства (Видео)
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Суд вынес решение по нардепу Савченко
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
05 Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости сегодня
07:38 Крутые дизайнерские идеи, которые украсили городские улицы (Фото)
07:29 Теннис. Стаховский - полуфиналист турнира в Англии
07:23 Гороскоп на сегодня, 23 июня 2018: все знаки зодиака
06:51 Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют
06:47 Канада осудила расправу над демонстрантами в Никарагуа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Рецепт дня: клубничный десерт
Рецепт дня: клубничный десерт
Добавить комментарий
0