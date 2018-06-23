Рецепт дня: клубничный десерт

Готовим вкусности из сезонной ягоды.

Ингредиенты:

Клубника - 500 г,

Сахар - 2 ст.л.,

Молотое печенье или крекеры - 1/2 ст.,

Сливочное масло - 2 ст.л.,

Сливочный сыр - 340 г,

Сметана - 1/2 ст.,

Сахарная пудра - 2/3 ст.,

Амаретто - 2 ч.л.,

Жирные сливки - 1 ст.,

Мята, тертый шоколад - по вкусу.

Клубнику нарежьте и присыпьте сахаром. Затем печенье перемешайте с растопленным сливочным маслом и ложкой сахара. Взбейте миксером сливочный сыр, добавьте к нему сметану, сахарную пудру и амаретто, все хорошо перемешайте. Потом в отдельной посуде взбейте сливки. В пиалы или стаканы выкладывайте слоями нарезанную клубнику, сырную массу и сливки. Сверху украсьте ягодами, мятой, посыпьте тертым шоколадом.