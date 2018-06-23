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Рецепт дня: клубничный десерт
07:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Летние десерты самые вкусные и самые полезные.
Готовим вкусности из сезонной ягоды.
Ингредиенты:
Клубника - 500 г,
Сахар - 2 ст.л.,
Молотое печенье или крекеры - 1/2 ст.,
Сливочное масло - 2 ст.л.,
Сливочный сыр - 340 г,
Сметана - 1/2 ст.,
Сахарная пудра - 2/3 ст.,
Амаретто - 2 ч.л.,
Жирные сливки - 1 ст.,
Мята, тертый шоколад - по вкусу.
Клубнику нарежьте и присыпьте сахаром. Затем печенье перемешайте с растопленным сливочным маслом и ложкой сахара. Взбейте миксером сливочный сыр, добавьте к нему сметану, сахарную пудру и амаретто, все хорошо перемешайте. Потом в отдельной посуде взбейте сливки. В пиалы или стаканы выкладывайте слоями нарезанную клубнику, сырную массу и сливки. Сверху украсьте ягодами, мятой, посыпьте тертым шоколадом.
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