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Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом

Шашлычки из лосося с чесночным соусом
07:34 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Идеальный рецепт для летнего пикника.

Если мясо на гриле вам уже немного приелось, попробуйте приготовить кебаб из лосося, это очень вкусно и быстро.

Шашлычки из красной рыбы

Ингредиенты:

  • 500 г филе лосося без кожи и костей
  • сок лимона
  • 50 мл оливкового масла
  • соль, перец

Для соуса:

  • несколько веточек базилика
  • соус табаско
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут, чтобы они не загорелись от жара углей.

2. Нарежьте рыбу средними кубиками, наденьте на шпажки, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и соком лимона; оставьте мариноваться на 10-15 минут.

3. Обжарьте шашлычки из лосося на решетке гриля по 4-5 минут с каждой стороны.

4. Для соуса мелко нарежьте чеснок и базилик. Перемешайте, полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите и сбрызните соусом табаско.

5. Подавайте рыбные шашлычки вместе с чесночным соусом.

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Рецепт, Рецепт дня, Соус, Чесночный соус, Шашлык, Шашлычки из лосося.
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