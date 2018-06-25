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Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
07:34 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Идеальный рецепт для летнего пикника.
Если мясо на гриле вам уже немного приелось, попробуйте приготовить кебаб из лосося, это очень вкусно и быстро.
Шашлычки из красной рыбы
Ингредиенты:
- 500 г филе лосося без кожи и костей
- сок лимона
- 50 мл оливкового масла
- соль, перец
Для соуса:
- несколько веточек базилика
- соус табаско
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
1. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут, чтобы они не загорелись от жара углей.
2. Нарежьте рыбу средними кубиками, наденьте на шпажки, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и соком лимона; оставьте мариноваться на 10-15 минут.
3. Обжарьте шашлычки из лосося на решетке гриля по 4-5 минут с каждой стороны.
4. Для соуса мелко нарежьте чеснок и базилик. Перемешайте, полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите и сбрызните соусом табаско.
5. Подавайте рыбные шашлычки вместе с чесночным соусом.
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