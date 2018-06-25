Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом

Если мясо на гриле вам уже немного приелось, попробуйте приготовить кебаб из лосося, это очень вкусно и быстро.

Шашлычки из красной рыбы

Ингредиенты:

500 г филе лосося без кожи и костей

сок лимона

50 мл оливкового масла

соль, перец

Для соуса:

несколько веточек базилика

соус табаско

3 зубчика чеснока

соль, перец

оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут, чтобы они не загорелись от жара углей.

2. Нарежьте рыбу средними кубиками, наденьте на шпажки, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и соком лимона; оставьте мариноваться на 10-15 минут.

3. Обжарьте шашлычки из лосося на решетке гриля по 4-5 минут с каждой стороны.

4. Для соуса мелко нарежьте чеснок и базилик. Перемешайте, полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите и сбрызните соусом табаско.

5. Подавайте рыбные шашлычки вместе с чесночным соусом.