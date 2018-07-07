Рецепт дня: лазанья классическая с мясом

Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, которое готовится из нескольких слоев теста вперемешку с начинкой и заливается соусом.

Лазанья классическая с мясом

Ингридиенты:

600 г мясного фарша

600 г соуса "Болоньезе"

60 г сливочого масла

2,5 ст. л. пшеничной муки

2 ст. л. оливкового масла

750 мл. молока

10 шт. готовых сухих листов лазаньи

500 г твердого сыра

Приготовление: