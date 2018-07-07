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Рецепт дня: лазанья классическая с мясом

Лазанья классическая с мясом
07:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Готовить лазанью совсем не так долго и сложно, как многие думают — кроме того, результат будет стоить всех усилий.

Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, которое готовится из нескольких слоев теста вперемешку с начинкой и заливается соусом.

Лазанья классическая с мясом

Ингридиенты:

  • 600 г мясного фарша
  • 600 г соуса "Болоньезе"
  • 60 г сливочого масла
  • 2,5 ст. л. пшеничной муки
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 750 мл. молока
  • 10 шт. готовых сухих листов лазаньи
  • 500 г твердого сыра

Приготовление:

  1. В сотейник положить сливочное масло и 2 ложки растительного масла, растопить. Постепенно добавлять муку и размешивать так, чтобы не оставалось комочков.
  2. Когда вся мука вмешана, влить все молоко. Убавить огонь и томить до нужной консистенции: не жидкой, но и не слишком густой. Консистенция нежирной сметаны.
  3. На сковороде раскалить оливковое масло. Добавить мясной фарш (лучше свинина+телятина).
  4. Фарш жарить до полуготовности. Влить в него соус болоньезе, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом. На дно вылить немного соуса бешамель, чуть-чуть, только чтобы покрыть дно.
  6. Выложить пласты (не вареные). На пласты выложить получившийся фарш (не жалеем!), на фарш — натертый сыр. На сыр — соус бешамель.
  7. Соуса нужно выкладывать столько, сколько необходимо, на ваш взгляд, чтобы лазанья получилась сочной. Поверх соуса выложить сухие листы лазаньи. Повторить процедуру.
  8. Последний слой листов промазать соусом бешамель и сверху щедро засыпать сыром. Дать постоять минут 7–10. Поставить в духовку. Печь 30 минут.
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Все по теме:

Лазанья, Лазанья классическая, Мясо, Пища, Рецепт, Рецепт дня.
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