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Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
07:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Готовить лазанью совсем не так долго и сложно, как многие думают — кроме того, результат будет стоить всех усилий.
Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, которое готовится из нескольких слоев теста вперемешку с начинкой и заливается соусом.
Лазанья классическая с мясом
Ингридиенты:
- 600 г мясного фарша
- 600 г соуса "Болоньезе"
- 60 г сливочого масла
- 2,5 ст. л. пшеничной муки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 750 мл. молока
- 10 шт. готовых сухих листов лазаньи
- 500 г твердого сыра
Приготовление:
- В сотейник положить сливочное масло и 2 ложки растительного масла, растопить. Постепенно добавлять муку и размешивать так, чтобы не оставалось комочков.
- Когда вся мука вмешана, влить все молоко. Убавить огонь и томить до нужной консистенции: не жидкой, но и не слишком густой. Консистенция нежирной сметаны.
- На сковороде раскалить оливковое масло. Добавить мясной фарш (лучше свинина+телятина).
- Фарш жарить до полуготовности. Влить в него соус болоньезе, посолить и поперчить по вкусу.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом. На дно вылить немного соуса бешамель, чуть-чуть, только чтобы покрыть дно.
- Выложить пласты (не вареные). На пласты выложить получившийся фарш (не жалеем!), на фарш — натертый сыр. На сыр — соус бешамель.
- Соуса нужно выкладывать столько, сколько необходимо, на ваш взгляд, чтобы лазанья получилась сочной. Поверх соуса выложить сухие листы лазаньи. Повторить процедуру.
- Последний слой листов промазать соусом бешамель и сверху щедро засыпать сыром. Дать постоять минут 7–10. Поставить в духовку. Печь 30 минут.
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