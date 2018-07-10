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Рецепт дня: яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
На приготовление этого блюда вам понадобится 30 минут.
Сытная идея для завтрака: фаршированные булочки с начинкой из яиц, ветчины, зелени и плавленых сырков.
Яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- 3 круглые булочки
- 45 г сливочного масла
- 150 г ветчины
- 3 ст. л. сливок
- 3 яйца
- 3 ст. л. тертого сыра
- соль, молотый перец
- укроп
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.
2. Срежьте верх булочек. Чайной ложечкой выньте мякиш. Если булочки черствые, замочите их в молоке на 3 минуты.
3. На дно булочек положите немного сливочного масла, на него – нарезанную соломкой ветчину.
4. Если вы не замачивали булочки в молоке, добавьте в каждую по 1 ст. л. сливок.
5. Вбейте в каждую по одному яйцу, посыпьте вокруг желтка тертым сыром и отправляйте в духовку на 5 минут.
6. Затем убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 15 минут.
7. Готовые булочки посыпьте зеленью.
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