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Рецепт дня: яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

На приготовление этого блюда вам понадобится 30 минут.

Сытная идея для завтрака: фаршированные булочки с начинкой из яиц, ветчины, зелени и плавленых сырков.

Яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

  • 3 круглые булочки
  • 45 г сливочного масла
  • 150 г ветчины
  • 3 ст. л. сливок
  • 3 яйца
  • 3 ст. л. тертого сыра
  • соль, молотый перец
  • укроп

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.

2. Срежьте верх булочек. Чайной ложечкой выньте мякиш. Если булочки черствые, замочите их в молоке на 3 минуты.

3. На дно булочек положите немного сливочного масла, на него – нарезанную соломкой ветчину.

4. Если вы не замачивали булочки в молоке, добавьте в каждую по 1 ст. л. сливок.

5. Вбейте в каждую по одному яйцу, посыпьте вокруг желтка тертым сыром и отправляйте в духовку на 5 минут.

6. Затем убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 15 минут.

7. Готовые булочки посыпьте зеленью.

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Все по теме:

Булочки, Питание, Рецепт, Рецепт дня, Сыр, Яйца.
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