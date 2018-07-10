Рецепт дня: яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром

Сытная идея для завтрака: фаршированные булочки с начинкой из яиц, ветчины, зелени и плавленых сырков.

Яичница, запеченная в булочке с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

3 круглые булочки

45 г сливочного масла

150 г ветчины

3 ст. л. сливок

3 яйца

3 ст. л. тертого сыра

соль, молотый перец

укроп

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.

2. Срежьте верх булочек. Чайной ложечкой выньте мякиш. Если булочки черствые, замочите их в молоке на 3 минуты.

3. На дно булочек положите немного сливочного масла, на него – нарезанную соломкой ветчину.

4. Если вы не замачивали булочки в молоке, добавьте в каждую по 1 ст. л. сливок.

5. Вбейте в каждую по одному яйцу, посыпьте вокруг желтка тертым сыром и отправляйте в духовку на 5 минут.

6. Затем убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 15 минут.

7. Готовые булочки посыпьте зеленью.