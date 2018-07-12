Рецепт дня: диетические запеченные яблоки с творогом
Легкий и полезный десерт из печеных яблок, который оценят ваши родные!
Ароматные и сочные запеченные с творогом яблоки – вкусный и простой домашний десерт. Его можно кушать и тем, кто на диете, и кормящим мамам, и просто тем, кто любит яблоки. Ведь запеченное яблоко – это диетическое и очень вкусное блюдо, а творог – известный источник кальция и легкоусваиваемого белка.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 6 крупных яблок
- 200 г творога
- 2 ст. л. сметаны
- 100 г изюма
- 40 г грецких орехов
- 2 ст. л. меда
- 2 палочки корицы
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Яблоки моем и аккуратно вынимаем сердцевину острым ножом. Можно также разрезать яблоки продольно напополам и удалить сердцевину чайной ложкой.
3. Смешай в миске творог со сметаной и медом, добавь измельченные орехи и изюм. Перемешай до однородности.
4. Выставь плоды в форму для запекания и заполни творожной начинкой. Влей воду, положи между яблок палочки корицы и бадьян. Отправь в духовку и запекай 25-30 минут.
Вкусные печеные яблоки с творогом готовы! Приятного аппетита!