Рецепт дня: диетические запеченные яблоки с творогом

Ароматные и сочные запеченные с творогом яблоки – вкусный и простой домашний десерт. Его можно кушать и тем, кто на диете, и кормящим мамам, и просто тем, кто любит яблоки. Ведь запеченное яблоко – это диетическое и очень вкусное блюдо, а творог – известный источник кальция и легкоусваиваемого белка.

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 6 крупных яблок

- 200 г творога

- 2 ст. л. сметаны

- 100 г изюма

- 40 г грецких орехов

- 2 ст. л. меда

- 2 палочки корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Яблоки моем и аккуратно вынимаем сердцевину острым ножом. Можно также разрезать яблоки продольно напополам и удалить сердцевину чайной ложкой.

3. Смешай в миске творог со сметаной и медом, добавь измельченные орехи и изюм. Перемешай до однородности.

4. Выставь плоды в форму для запекания и заполни творожной начинкой. Влей воду, положи между яблок палочки корицы и бадьян. Отправь в духовку и запекай 25-30 минут.

Вкусные печеные яблоки с творогом готовы! Приятного аппетита!