Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Рецепт дня: диетические запеченные яблоки с творогом

Запеченные яблоки
07:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Легкий и полезный десерт из печеных яблок, который оценят ваши родные!

Ароматные и сочные запеченные с творогом яблоки – вкусный и простой домашний десерт. Его можно кушать и тем, кто на диете, и кормящим мамам, и просто тем, кто любит яблоки. Ведь запеченное яблоко – это диетическое и очень вкусное блюдо, а творог – известный источник кальция и легкоусваиваемого белка.

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 6 крупных яблок

- 200 г творога

- 2 ст. л. сметаны

- 100 г изюма

- 40 г грецких орехов

- 2 ст. л. меда

- 2 палочки корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Яблоки моем и аккуратно вынимаем сердцевину острым ножом. Можно также разрезать яблоки продольно напополам и удалить сердцевину чайной ложкой.

3. Смешай в миске творог со сметаной и медом, добавь измельченные орехи и изюм. Перемешай до однородности.

4. Выставь плоды в форму для запекания и заполни творожной начинкой. Влей воду, положи между яблок палочки корицы и бадьян. Отправь в духовку и запекай 25-30 минут.

Вкусные печеные яблоки с творогом готовы! Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диетические запеченные яблоки, Диетические рецепты, Запеченные яблоки, Рецепт дня, Рецепты, Яблоки, Яблоки с творогом.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: курица с абрикосами Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой

Последние новости

Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0