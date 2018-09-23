Рецепт дня: запеканка из макарон под сыром

Запеканка из макарон сыром – это, пожалуй, самый распространенный рецепт запеканки. Блюдо станет отличным завтраком, подойдет на обед и даже на ужин. Блюдо получается очень вкусным. Оно покоряет своей нежностью и аппетитной сырной корочкой.

Запеканка из макарон под сыром

Ингредиенты:

200 г макарон

300 г сыра

3 ст. л. муки

600 мл молока

40 г сливочного масла

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. В сотейнике необходимо смешать муку, молоко, масло, добавить соль и перец. Полученную смесь следует поставить на средний огонь, и, постоянно помешивая, держать до загустения.

2. Затем необходимо в подсоленной воде отварить макароны до полуготовности и откинуть их на дуршлаг. Сыр нужно измельчить с помощью крупной терки.

3. Сыр разделить на три равные части, одну из них добавить в соус. После чего макароны смешать с соусом. Половину полученной смеси выложить в смазанную маслом форму, сверху присыпать тертым сыром (1/3 часть). Затем еще слой макарон и слой сыра.

4. Форму надо накрыть фольгой и поставить на 25 минут в духовку. После чего фольгу можно снять и запекать еще 40 минут, пока не появится сырная корочка.