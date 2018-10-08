День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
Новости: Итоги 7 октября: криминальная Одесса, День учителя и арест главы Интерпола
Итоги 7 октября: криминальная Одесса и День учителя
Новости: С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр для Украины
С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр
Новости: Легендарная певица поделилась шокирующими подробностями из личной жизни
Тина Тернер поделилась шокирующими подробностями

Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью

тыквенные вафли с корицей и ванилью
07:24 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Ароматные, вкусные тыквенные вафли с корицей и ванилью – это идеальное дополнение к чашечке горячего кофе или какао

Ингредиенты:

400 г тыквы, перебитой блендером

150 г сахара

4 желтка и 1 целое яйцо

100 г сливочного масла

100 мл молока или сливок

щепотка соды

щепотка лимонной кислоты

ванилин – на кончике ножа

щепотка молотой корицы

полбанки несладкого йогурта

600 г муки

Рецепт приготовления

1. Яйца взбить вместе с сахаром добела. Добавить растопленное сливочное масло и тыквенное пюре, перемешать.

2. Влить молоко или сливки, добавить йогурт.

3. Всыпать просеянную муку, добавить соду, лимонную кислоту, ванилин или сахар. Перемешать.

4. Выкладывая тесто ложкой, выпекать вафли на средней мощности вафельницы примерно по три минуты.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ваниль, Вафли, Десерт, Корица, Питание, Приготовление, Рецепт, Рецепт дня, Тыква, тыквенные вафли.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: тыквенный крем-суп Рецепт дня: салат с тунцом и яйцом Рецепт дня: сливовый пирог с заварным кремом

Последние новости

Мбаппе оформил покер в ворота соперника Шахтера в Лиге чемпионов Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018: все знаки зодиака Гороскоп на неделю, 8-14 октября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
02 Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте
03 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
04 "Семейный" референдум в Румынии провалился
05 Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Новости сегодня
08:44 Рой Джонс принял участие в челлендже от Ломаченко
08:44 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
08:36 Умные часы Apple Watch Series 4 получили новое дополнение
08:25 Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА
08:20 Минута смеха: курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения
К берегам Флориды приближается шторм
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь