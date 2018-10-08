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Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
07:24 Сегодня Телеграф
Ароматные, вкусные тыквенные вафли с корицей и ванилью – это идеальное дополнение к чашечке горячего кофе или какао
Ингредиенты:
400 г тыквы, перебитой блендером
150 г сахара
4 желтка и 1 целое яйцо
100 г сливочного масла
100 мл молока или сливок
щепотка соды
щепотка лимонной кислоты
ванилин – на кончике ножа
щепотка молотой корицы
полбанки несладкого йогурта
600 г муки
Рецепт приготовления
1. Яйца взбить вместе с сахаром добела. Добавить растопленное сливочное масло и тыквенное пюре, перемешать.
2. Влить молоко или сливки, добавить йогурт.
3. Всыпать просеянную муку, добавить соду, лимонную кислоту, ванилин или сахар. Перемешать.
4. Выкладывая тесто ложкой, выпекать вафли на средней мощности вафельницы примерно по три минуты.
Приятного аппетита!
Телеграф