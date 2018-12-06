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Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов

Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вкусный и легкий суп из шампиньонов готовится довольно быстро и просто.

Вы можете приготовить его в любое время года с минимальным количеством ингредиентов. Рецепт базовый, дополняйте по своему вкусу.

Описание приготовления: Постный суп из шампиньонов - это суп, который варится очень быстро и очень просто. Как известно, шампиньоны можно есть даже сырыми, поэтому долго варить их не нужно. Можно закладывать в суп не только сырые, но си слегка обжаренные грибы - в этом случае суп приобретет новый вкус и аромат.

Этот рецепт, в котором описано как приготовить постный суп из шампиньонов - базовый. На его основе можно приготовить суп с большим количеством ингредиентов - добавить вермишель или какую-нибудь крупу., или побольше овощей.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 8-10 Штук
  • Картофель — 3-4 Штук
  • Морковь — 1-2 Штук
  • Лук репчатый — 1 Штука
  • Чеснок — 2-3 Зубчиков (по желанию)
  • Зелень укропа, петрушки — 20 Грамм (свежая или замороженая)
  • Растительное масло — 2 Ст. ложки
  • Соль — 1 Чайная ложка (по вкусу)
  • Перец черный молотый — 1-2 Щепоток (по вкусу)

Как приготовить "Постный грибной суп из шампиньонов":

Подготовим продукты для супа. Очистим картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно вымоем.

Наливаем в кастрюлю примерно 2 л воды, ставим на огонь. Картофель нарезаем небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю, пусть варится. Морковь натираем на терке - крупной или средней, лук нарезаем мелкими кубиками.

Обжариваем лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови. Шампиньоны нарезаем как вам нравится - пластинками, кубиками.

Чеснок измельчаем через чеснокодавку. Картофель у нас почти готов, добавляем к нему зажарку из лука и моркови и шампиньоны.

Солим, перчим. Варим минут 10. Добавляем измельченную зелень и чеснок. Даем супу покипеть минутку-две и убираем с плиты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

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