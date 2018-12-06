Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов

Вы можете приготовить его в любое время года с минимальным количеством ингредиентов. Рецепт базовый, дополняйте по своему вкусу.
Описание приготовления: Постный суп из шампиньонов - это суп, который варится очень быстро и очень просто. Как известно, шампиньоны можно есть даже сырыми, поэтому долго варить их не нужно. Можно закладывать в суп не только сырые, но си слегка обжаренные грибы - в этом случае суп приобретет новый вкус и аромат.
Этот рецепт, в котором описано как приготовить постный суп из шампиньонов - базовый. На его основе можно приготовить суп с большим количеством ингредиентов - добавить вермишель или какую-нибудь крупу., или побольше овощей.
Ингредиенты:
Как приготовить "Постный грибной суп из шампиньонов":
Подготовим продукты для супа. Очистим картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно вымоем.
Наливаем в кастрюлю примерно 2 л воды, ставим на огонь. Картофель нарезаем небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю, пусть варится. Морковь натираем на терке - крупной или средней, лук нарезаем мелкими кубиками.
Обжариваем лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови. Шампиньоны нарезаем как вам нравится - пластинками, кубиками.
Чеснок измельчаем через чеснокодавку. Картофель у нас почти готов, добавляем к нему зажарку из лука и моркови и шампиньоны.
Солим, перчим. Варим минут 10. Добавляем измельченную зелень и чеснок. Даем супу покипеть минутку-две и убираем с плиты.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!