Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов

Вкусный и легкий суп из шампиньонов готовится довольно быстро и просто.

Вы можете приготовить его в любое время года с минимальным количеством ингредиентов. Рецепт базовый, дополняйте по своему вкусу.

Описание приготовления: Постный суп из шампиньонов - это суп, который варится очень быстро и очень просто. Как известно, шампиньоны можно есть даже сырыми, поэтому долго варить их не нужно. Можно закладывать в суп не только сырые, но си слегка обжаренные грибы - в этом случае суп приобретет новый вкус и аромат.

Этот рецепт, в котором описано как приготовить постный суп из шампиньонов - базовый. На его основе можно приготовить суп с большим количеством ингредиентов - добавить вермишель или какую-нибудь крупу., или побольше овощей.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 8-10 Штук

Картофель — 3-4 Штук

Морковь — 1-2 Штук

Лук репчатый — 1 Штука

Чеснок — 2-3 Зубчиков (по желанию)

Зелень укропа, петрушки — 20 Грамм (свежая или замороженая)

Растительное масло — 2 Ст. ложки

Соль — 1 Чайная ложка (по вкусу)

Перец черный молотый — 1-2 Щепоток (по вкусу)

Как приготовить "Постный грибной суп из шампиньонов":

Подготовим продукты для супа. Очистим картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно вымоем.

Наливаем в кастрюлю примерно 2 л воды, ставим на огонь. Картофель нарезаем небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю, пусть варится. Морковь натираем на терке - крупной или средней, лук нарезаем мелкими кубиками.

Обжариваем лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови. Шампиньоны нарезаем как вам нравится - пластинками, кубиками.

Чеснок измельчаем через чеснокодавку. Картофель у нас почти готов, добавляем к нему зажарку из лука и моркови и шампиньоны.

Солим, перчим. Варим минут 10. Добавляем измельченную зелень и чеснок. Даем супу покипеть минутку-две и убираем с плиты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!