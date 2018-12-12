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Рецепт дня: праздничные имбирные пряники

Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
07:40 Сегодня Телеграф

Рецепт вкусного имбирного пряника для новогодних праздников.

Имбирный пряник - это пряник с ароматом имбиря. Часто для приготовления этого блюда вместо сахара используют мёд или мелассу (патоку)[1]. Имбирные пряники могут значительно отличаться друг от друга по консистенции (от мягкого и влажного хлебного пирога до имбирного бисквита.

Праздничный имбирный пряник

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука - 500 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Коричневый сахар - 150 г
  • Мед - 3 столовые ложки
  • Яйцо куриное - 2 штуки
  • Молотая корица - по вкусу
  • Молотый имбирь - по вкусу
  • Цедра апельсина - 2 столовые ложки
  • Молотая гвоздика - на кончике ножа

Приготовление:

1. Просеять муку и специи в глубокую миску. Масло порезать мелкими кубиками, смешать с цедрой и энергично перетереть с мукой до состояния влажного песка или хлебной крошки.

2. Сахар слегка взбить с яйцами, добавить жидкий мед. Влить этот коктейль к мучной смеси и замесить тесто. В результате должен получиться коричневатый лоснящийся комок. Готовое тесто завернуть в пленку, немного сплющить и положить в холодильник как минимум на час. С охлажденным тестом проще работать.

3. Раскатать тесто на столе застеленном пергаментом, так при транспортировке на противень ваши человечки не потеряют форму. Готовый пласт должен быть толщиной около 5 миллиметров, не больше.

4. Вырезать печенье формочками, снять лишнее тесто с пергамента. Перенести бумагу с пряничными человечками на противень и выпекать 12–15 минут при 180 градусах, пока они не станут золотистого цвета.

5. Вынуть человечков из духовки и дать пару минут остыть на противни. Они немного подсохнут и их смело можно переложит в корзинку для выпечки.

6. С оставшимся тестом повторить процесс.

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Все по теме:

Рецепт, Печенье, Выпечка, Пряники, Новогоднее печенье, Рецепт дня, Имбирные пряники.
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