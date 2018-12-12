Рецепт дня: праздничные имбирные пряники

Имбирный пряник - это пряник с ароматом имбиря. Часто для приготовления этого блюда вместо сахара используют мёд или мелассу (патоку)[1]. Имбирные пряники могут значительно отличаться друг от друга по консистенции (от мягкого и влажного хлебного пирога до имбирного бисквита.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Просеять муку и специи в глубокую миску. Масло порезать мелкими кубиками, смешать с цедрой и энергично перетереть с мукой до состояния влажного песка или хлебной крошки.
2. Сахар слегка взбить с яйцами, добавить жидкий мед. Влить этот коктейль к мучной смеси и замесить тесто. В результате должен получиться коричневатый лоснящийся комок. Готовое тесто завернуть в пленку, немного сплющить и положить в холодильник как минимум на час. С охлажденным тестом проще работать.
3. Раскатать тесто на столе застеленном пергаментом, так при транспортировке на противень ваши человечки не потеряют форму. Готовый пласт должен быть толщиной около 5 миллиметров, не больше.
4. Вырезать печенье формочками, снять лишнее тесто с пергамента. Перенести бумагу с пряничными человечками на противень и выпекать 12–15 минут при 180 градусах, пока они не станут золотистого цвета.
5. Вынуть человечков из духовки и дать пару минут остыть на противни. Они немного подсохнут и их смело можно переложит в корзинку для выпечки.
6. С оставшимся тестом повторить процесс.