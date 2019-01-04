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Святвечер-2019: Как приготовить традиционный узвар по старинному рецепту

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Святвечер-2019: Как приготовить традиционный узвар по старинному рецепту
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Святвечер уже на пороге, удиви гостей узваром по старинному рецепту!

Узвар из сухофруктов является традиционным напитком для праздничного стола в Сочельник. Издавна его считают символом плодородия, "сладкой жизни" и богатства. Основное отличие в приготовлении – фрукты зачастую не кипятят, как в компоте, а заваривают кипятком и настаивают, как чай.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана сушеных яблок
  • 1,5 стакана сушеных груш
  • чернослив
  • изюм
  • сахар, мед
  • 5 литров воды

Способ приготовления:

Промыть сухофрукты теплой водой несколько раз, тщательно очистить их от песка и остатков почвы. Затем положить сухие груши в большую кастрюлю, залить горячей водой, поставить на слабый огонь и накрыть кастрюлю крышкой.

Через 10 минут следует добавить сухие яблоки. Еще через 10 минут добавить чернослив, а через 5 минут — изюм.

Когда все сухофрукты будут готовы, нужно довести узвар до кипения, сразу снять с огня и заправить медом и сахаром по вкусу. Если фрукты достаточно сладкие, то можно вообще не использовать сахар. Напиток не должен быть приторно-сладким – вкус самих фруктов должен доминировать.

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Затем готовый узвар надо поставить в холодное место и дать ему настояться. После этого стоит отцедить напиток, отделив жидкость от мякоти фруктов. Можно добавить воды, если узвар густой. Залить его в кувшин. Подавать охлажденным или комнатной температуры.

Узвар может хорошо храниться в холодильнике в течение нескольких дней.

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