Яичный ликер к Рождеству 2019: как приготовить

Как приготовить нежный рождественский ликер и удивить своих гостей.

"Адвокат" – ярко-желтый голландский яичный ликер, смесь бренди и эгг-нога (то есть яичных желтков, сахара и молока), очень гладкой, однородной, бархатной текстуры.

Побаловать своим близких этим напитком можно, даже если денег у вас на него в обрез. Как приготовить вкусный яичный ликер на собственной кухне, рассказал телеведущий Сергей Ливадный.

Рецепт яичного ликера

Инградиенты:

Коньяк (250 милилитров)

Яйца (10 шт)

Ванилин (2 грамма)

Банка сгущенного молока

Приготовление:

Возьмите куриные яйца и аккуратно отделите желтки от белков. Всего нам понадобится десять яиц. Если немного белка попадет в желтки, ничего страшного не случится.

Добавьте в желтки одну банку сгущенного молока и одну пачку ванилина. Тщательно перемешайте смесь.

Затем влейте 250 мл коньяка и еще раз хорошо взбейте. Пить яичный ликер можно сразу после приготовления, но рекомендуется дать ему настояться около четырех суток в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

Как видите, домашний яичный ликер готовится очень быстро и просто. Вам понадобится на это около 5 минут.