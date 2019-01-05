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Яичный ликер к Рождеству 2019: как приготовить

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Яичный ликер к Рождеству 2019: как приготовить
22:12 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Как приготовить нежный рождественский ликер и удивить своих гостей.

"Адвокат" – ярко-желтый голландский яичный ликер, смесь бренди и эгг-нога (то есть яичных желтков, сахара и молока), очень гладкой, однородной, бархатной текстуры.

Побаловать своим близких этим напитком можно, даже если денег у вас на него в обрез. Как приготовить вкусный яичный ликер на собственной кухне, рассказал телеведущий Сергей Ливадный.

Рецепт яичного ликера

Инградиенты:

  • Коньяк (250 милилитров)
  • Яйца (10 шт)
  • Ванилин (2 грамма)
  • Банка сгущенного молока

Приготовление: 

Возьмите куриные яйца и аккуратно отделите желтки от белков. Всего нам понадобится десять яиц. Если немного белка попадет в желтки, ничего страшного не случится.

Добавьте в желтки одну банку сгущенного молока и одну пачку ванилина. Тщательно перемешайте смесь.

Затем влейте 250 мл коньяка и еще раз хорошо взбейте. Пить яичный ликер можно сразу после приготовления, но рекомендуется дать ему настояться около четырех суток в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

Как видите, домашний яичный ликер готовится очень быстро и просто. Вам понадобится на это около 5 минут.

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