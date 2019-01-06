Сумская поделились секретами приготовления рождественской кутьи

Не только каждый регион может похвастаться собственным рецептом приготовления, но и любая украинская семья может сделать свою особенную кутью.

Большинство украинцев любят праздновать рождественские праздники. А главным блюдом большей частью считается именно кутья.

Обожает готовить кутью и семья популярной актрисы Ольги Сумской. Украинка знает, как держать себя в отличной форме и следить за питанием, однако не представляет рождественские праздники без главной вкусности на столе.

Советы для приготовления рождественской кутьи от Ольги Сумской

Ольга сообщила, что в детстве ее еще бабушка учила не жалеть мак и мед для главного рождественского атрибута.

Правильно приготовить мак

Сначала для приготовления звезда рекомендует проварить мак с сахаром около 15 минут, а затем процедить. После этого его нужно перемолоть с сахаром или медом. Именно так готовила бабушка актрисы, однако раньше женщине приходилось молоть мак в ступке.

Выбор пшеницы

Сумская порекомендовала покупать пшеницу быстрого приготовления, а не кормовую. Добавим, что ее можно заменить на рис или перловую крупу.

Что добавить в кутью

Кроме того, актриса добавляет в кутью разноцветный изюм – белый (желтый) и черный – для яркости и курагу. Также Ольга добавляет для вкуса грецкие орешки и лесной фундук, а еще дополняет блюдо медом – липовым или цветочным.

И напоследок Ольга Вячеславовна отметила, что для аромата может добавить одну ложку пятизвездочного коньяка или рома.