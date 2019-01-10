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Рецепт дня: пирог "Георгин"

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Рецепт дня: пирог &quot;Георгин&quot;
07:32 Сегодня Телеграф Фото: cookpad.com

Царь выпечки - пирог "Георгин".

Мягкое и вкусное тесто и замечательная творожная начинка. А ещё пирог по этому рецепту очень красивый и аппетитный

Пирог "Георгин"

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука - 650 г
  • Молоко - 100 мл
  • Дрожжи - 2 ч. ложки
  • Ванильный сахар - 1 ст. ложка
  • Сахар - 60 г
  • Масло растительное - 50 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Вода - 200 мл

Для начинки:

  • Творог - 300 г
  • Белок яичный - 1 шт.
  • Сахар - 50 г

Для украшения:

  • Желток - для смазывания
  • Семечки подсолнуха очищенные - для посыпания

Приготовление

1. Начнём с теста, подготовим все продукты. Молоко и вода нужны тёплые. Готовим быструю опару. Соединяем воду, молоко, дрожжи и по две столовых ложки сахара и муки. Перемешиваем. Если дрожжи хорошие, через 5 минут опара будет готова.

2. В большой чашке соединяем муку с солью, ванильным сахаром и оставшимся сахаром. Добавляем яйцо, опару и растительное масло. Замешиваем тесто и вымешиваем минут 5-7. После чего тесто накрываем плёнкой (в чашке) и даём увеличиться вдвое. По времени - около 1 часа в тёплом месте. Тесто отлично подходит!

3. Тесто слегка обминаем и делим на 22 кусочка (у меня получилось по 43 г).

4. Пока заготовки-колобки полежат на столе (под плёнкой), приготовим творожную начинку. Яйцо разделяем на белок и желток. Белок понадобится для начинки, а желток - для смазывания пирога перед выпечкой. Творог, сахар и яичный белок перетираем в однородную массу.

5. Раскатываем кусочек теста в небольшой прямоугольник, на край выкладываем столовую ложку начинки. Заворачиваем тесто с творожной начинкой в рулетик. Разрезаем рулетик пополам, стараемся сделать это наискосок. Так поступаем со всем тестом и начинкой, оставив один кусочек теста без начинки.

6. Духовку разогреваем до 180 градусов.

7. Полученные "лепестки" раскладываем на подготовленный противень (застеленный пергаментом). Для первого ряда понадобится 18 "лепестков". Выкладываем их по кругу, оставляя серединку свободной. На формирование второго ряда уйдёт 13 заготовок. Оставшиеся "лепестки" выкладываем ближе к центру. Центр сильно не забиваем, ничего страшного, если несколько заготовок не поместится. В центре размещаем небольшой колобок из теста.

 

8. Смазываем всё тесто желтком, стараясь не задеть творожную начинку. Центр пирога посыпаем очищенными семечками подсолнух

9. Чудо-пирог с творогом выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. Даём творожному пирогу немного остыть и подаём к столу. Пирог "Георгин" легко разделяется на кусочки, и в каждом кусочке есть вкусная начинка!

Приятного аппетита!

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Пирог, Творог, Выпечка, Десерт, Тесто, Пирог "Георгин".
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