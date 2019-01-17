Рецепт дня: хризантема из лука в кляре

Это самый настоящий лук, оформленный в виде цветка и обжаренный во фритюре..

Хризантема из лука в кляре и панировке может использоваться в качестве украшения. Весьма необычный цветок, для выполнения которого не требуется большого профессионализма или необычных продуктов. Однако любители данного овоща могут насладиться и его вкусом, потому что изысканный пряный деликатес можно съесть вместе с мясом, рыбой, курицей или соусом.

Ингридиенты

Лук - 300 г

Мука - 60 г

Соль - 2 щепотки

Перец чёрный молотый - 2 щепотки

Чеснок сушеный - 0,5 ч. ложки

Базилик сушеный - 0,3 ч. ложки

Паприка сладкая молотая - 0,5 ч. ложки

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 100 мл

Масло подсолнечное - 400 мл

Для соуса:

Майонез - 2 ст. ложки

Кетчуп - 2 ч. ложки

Паприка сладкая молотая - 0,3 ч. ложки

Чеснок сушеный - 0,5 ч. ложки

Соль - 1 щепотка

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Приготовление

1 Подготовьте все необходимые для приготовления лука-хризантемы в кляре ингредиенты.

2 Также подготовьте ингредиенты для соуса. По желанию можно приготовить соус по своему любимому рецепту или использовать уже готовый магазинный продукт.

3 Репчатый лук для этого рецепта следует выбирать крупный, от 300 г. Очистите луковицу от верхней золотистой шелухи.

4 Затем срежьте край луковицы снизу так, чтобы она стала более устойчивой, не более того. Это будет низ цветка.

5 Теперь срежьте часть луковицы с противоположной стороны. Здесь нужно срезать луковицу примерно на 1/6, чтобы стал виден рисунок луковых колец - это будет верх нашей будущей хризантемы.

6 Поставьте головку лука более срезанной частью вверх и разрежьте на 16 сегментов-лепестков, не дорезая луковицу до конца (это очень важно!). Аккуратно разделите лепестки между собой.

7 В миске вилкой взболтайте яйцо, молоко и щепотку соли.

8 В другую миску насыпьте муку, соль, чёрный молотый перец, сушеный чеснок, сушеную молотую сладкую паприку, сушеный базилик. Перемешайте смесь сухих ингредиентов.

9 Перенесите луковый цветок в посуду с мукой.

10 Аккуратно обсыпьте разрезанную луковицу так, чтобы мука получила доступ к каждому луковому лепестку и покрыла луковицу снаружи. Отряхните лишнюю муку.

11 Теперь поместите лук в миску с яичной смесью. Полейте этой смесью луковицу как следует с помощью ложки. Снова перенесите лук в миску с мукой и повторите предыдущий шаг.

12 Параллельно с подготовкой луковицы в глубокой посуде разогрейте подсолнечное масло. Масло должно быть нагрето достаточно сильно - от опущенных в него деревянных палочек должны пойти мелкие пузырики (кстати, очень удобный способ проверки масла на температурный показатель).

13 Опустите лук в масло раскрытой частью вниз, затем через минуту переверните головку и продолжайте обжаривание ещё 5-6 минут, помогая себе при этом деревянными палочками (приподнимайте луковицу, поворачивайте её и отделяйте лепестки друг ото друга).

14 Обжаренную луковицу перенесите на бумажное полотенце или салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

15 Для соуса соедините майонез, кетчуп, соль, чёрный молотый перец, сладкую молотую паприку и сушеный чеснок.

16 Перемешайте. Соус к жареному луку готов. Подавайте лук с соусом к столу в горячем, но не обжигающем, виде. Как закуска к пиву - просто идеально!

Лук-хризантема в кляре в качестве закуски смотрится неординарно и удивит всех своим оригинальным вкусом.

Приятного аппетита!