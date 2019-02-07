Рецепт дня: жульен в хлебе

Хлебушек с сочными грибами эффектно смотрится на столе. Кушать такое блюдо одно удовольствие. Отломав хрустящую корочку хлеба, вы поймете, какая вкуснятина этот жульен. А как аппетитно пахнет! Невозможно удержаться!
Ингредиенты
Приготовление
1 Лук нарезать крупным кубиком. Шампиньоны нарезать кубиком. Куриное филе нарезать мелкими кусочками. Филе посолить, поперчить, добавить 1 ст. л. оливкового масла, перемешать. Обжарить филе в течение 4-х минут на сильном огне, до готовности. Переложить из сковороды в мисочку.
2 Добавить на сковороду 2 ст. л. оливкового масла, обжарить лук до прозрачности. Влить вино и выпарить его на сильном огне, помешивая. Добавить грибочки и жарить до готовности на сильном огне, помешивая. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сметану, тушить 2 минуты. Выключить огонь.
3 С хлеба ровно срезать верхушку. Удалить мякиш (хлеб не выбрасываем - можно высушить и сделать панировочные сухари).
4 Хлеб выложить на противень, высыпать в середину половину грибов. Выложить курочку и высыпать оставшиеся грибочки. Поверхность выровнять.
5 Сверху выложить слой тертого сыра, запекать жульен в хлебе в духовке 5 минут при температуре 180 градусов.
Жульен в хлебе готов.
Приятного Вам аппетита!