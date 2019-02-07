Рецепт дня: жульен в хлебе

Очень вкусный жульен в хлебе, который можно смело подать на праздничный стол.

Хлебушек с сочными грибами эффектно смотрится на столе. Кушать такое блюдо одно удовольствие. Отломав хрустящую корочку хлеба, вы поймете, какая вкуснятина этот жульен. А как аппетитно пахнет! Невозможно удержаться!

Ингредиенты

Хлеб "Ромашка" - 1 буханка

Шампиньоны - 600 г

Куриное филе - 1 шт.

Лук репчатый - 300 г

Сыр - 150 г

Вино белое сухое - 80 мл

Сметана - 4 ст. л.

Масло оливковое - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Лук нарезать крупным кубиком. Шампиньоны нарезать кубиком. Куриное филе нарезать мелкими кусочками. Филе посолить, поперчить, добавить 1 ст. л. оливкового масла, перемешать. Обжарить филе в течение 4-х минут на сильном огне, до готовности. Переложить из сковороды в мисочку.

2 Добавить на сковороду 2 ст. л. оливкового масла, обжарить лук до прозрачности. Влить вино и выпарить его на сильном огне, помешивая. Добавить грибочки и жарить до готовности на сильном огне, помешивая. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сметану, тушить 2 минуты. Выключить огонь.

3 С хлеба ровно срезать верхушку. Удалить мякиш (хлеб не выбрасываем - можно высушить и сделать панировочные сухари).

4 Хлеб выложить на противень, высыпать в середину половину грибов. Выложить курочку и высыпать оставшиеся грибочки. Поверхность выровнять.

5 Сверху выложить слой тертого сыра, запекать жульен в хлебе в духовке 5 минут при температуре 180 градусов.

Жульен в хлебе готов.

Приятного Вам аппетита!