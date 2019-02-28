Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами

Блинный торт с курицей и грибами очень просто готовится, но так эффектно выглядит, что все гости и родные будут в восторге.

Закусочный торт из блинов может стать настоящим украшением стола, причем не только будничного, но и праздничного.

Ингредиенты (на 6 порций)

Блины тонкие (диаметром 22-24 см) - 6 шт.

Филе куриное - 250 г

Шампиньоны маринованные - 180 г

Морковь (крупная) - 1 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Сыр твердый - 100 г

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Майонез - 150 г

Приготовление

1 Подготовим ингредиенты для закусочного торта из блинов. Отварим куриную грудку в подсоленной воде. Также отдельно отварим одну большую морковку.

2 Лук очистим, мелко нарежем и обжарим на растительном масле до мягкости.

3 Куриную грудку разберем на волокна, или можно нарезать филе тонкими полосками.

4 Грибы нарежем пластинами. Сыр натрем на мелкой терке.

5 Половину жареного лука перемешаем с грибами, другую половину - с морковкой. Немножко посолим. Начинка для блинного торта готова!

6 Теперь осталось "собрать" торт из блинов с курицей, грибами, овощами и сыром. Каждый блин смазываем тонким слоем майонеза (можно заменить сметаной).

1-й слой - половина куриного мяса.

2-й слой - половина грибов.

3-й слой - морковь.

4-й слой - оставшееся куриное мясо.

5-й слой - оставшиеся шампиньоны.

6-й слой - тертый сыр.

7 Поставим блинный торт с курицей и грибами в холодильник на 1 час, чтобы пропитался.

Приятного вам аппетита!