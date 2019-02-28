Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами

Закусочный торт из блинов может стать настоящим украшением стола, причем не только будничного, но и праздничного.
1 Подготовим ингредиенты для закусочного торта из блинов. Отварим куриную грудку в подсоленной воде. Также отдельно отварим одну большую морковку.
2 Лук очистим, мелко нарежем и обжарим на растительном масле до мягкости.
3 Куриную грудку разберем на волокна, или можно нарезать филе тонкими полосками.
4 Грибы нарежем пластинами. Сыр натрем на мелкой терке.
5 Половину жареного лука перемешаем с грибами, другую половину - с морковкой. Немножко посолим. Начинка для блинного торта готова!
6 Теперь осталось "собрать" торт из блинов с курицей, грибами, овощами и сыром. Каждый блин смазываем тонким слоем майонеза (можно заменить сметаной).
1-й слой - половина куриного мяса.
2-й слой - половина грибов.
3-й слой - морковь.
4-й слой - оставшееся куриное мясо.
5-й слой - оставшиеся шампиньоны.
6-й слой - тертый сыр.
7 Поставим блинный торт с курицей и грибами в холодильник на 1 час, чтобы пропитался.