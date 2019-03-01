Масленица 2019: вкусные рецепты шоколадных блинчиков

Праздник не обходится без блинов. Подобный атрибут был выбран не просто так: блины по форме напоминают солнце. Богом солнца язычники считали Ярила, а значит именно его необходимо призвать на помощь и "прогнать зиму".
Шоколадные блинчики на молоке
Ингредиенты
Приготовление
1 В миску разбить яйца. Добавить соль и сахар.
2 Хорошо взбить яичную смесь миксером или венчиком.
3 Добавить молоко. Хорошо взбить смесь, а затем добавить какао, все хорошо взбить.
4 Просеять муку и добавить в миску.
5 Взбить блинную смесь, а затем добавить растопленное сливочное масло. Еще раз все взбить. Накрыть миску с тестом, поставить в холодильник на 2 часа.
6 Разогреть сковороду, первый раз смазать растительным маслом. Налить порцию теста на сковороду, распределить по всей сковороде блинчик тонким слоем. Печь блинчик на среднем огне, пока не станет пористым (около 1 минуты). Затем блинчик перевернуть и печь с другой стороны (еще около 1 минуты). Так испечь все блинчики.
Шоколадные блинчики с арахисовым маслом
Ингредиенты
Приготовление
1. Смешиваем в миске муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль.
2. Отдельно взбиваем молоко, арахисовое масло, сливочное масло и яйцо.
3. Вливаем в сухую смесь жидкую и ещё раз всё тщательно перемешиваем.
4. Нагреваем в сковороде масло для жарки на среднем огне. Жарим шоколадные блинчики 2-3 мин. Когда появятся пузырьки - переворачиваем и делаем медленный огонь. Через 2 минуты шоколадные блинчики будут готовы.
5. Выкладываем золотисто-коричневые блинчики на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Подавать шоколадные блинчики можно с мёдом.
Шоколадные блинчики с фисташками
Ингредиенты
Приготовление
1. Смешиваем в миске муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль.
2. Отдельно взбиваем молоко с яйцом и маслом.
3. Вливаем в сухую смесь жидкую и ещё раз всё перемешиваем. Добавляем нарезанные фисташки и опять тщательно перемешиваем.
4. Нагреваем в сковороде масло для жарки на среднем огне. Жарим шоколадные блинчики 2-3 мин. Когда появятся пузырьки - переворачиваем и делаем медленный огонь. Через 2 минуты шоколадные блинчики будут готовы.
5. Выкладываем шоколадные блинчики на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Шоколадные блинчики с бананом
Ингредиенты
Приготовление
1 В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и соль.
2 Хорошо взбить венчиком или миксером.
3 Добавить какао. Все хорошо перемешать.
4 Добавить половину молока. Перемешать.
5 Муку просеять. Добавлять небольшими порциями.
6 Хорошо взбивать венчиком, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло. Хорошо взбить.
7 Затем добавить остальное молоко. Хорошо взбить. Тесто готово.
8 Разогреть сковороду. Смазать первый раз сковороду 1 ч. л. растительного масла. Налить в сковороду порцию теста (0,5 половника). Прокручивая сковороду за ручку распределить блин по всей сковороде. Печь на среднем огне около 1 минуты.
9 Затем перевернуть блин, печь так же с другой стороны.