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Масленица 2019: вкусные рецепты шоколадных блинчиков

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Масленица 2019: вкусные рецепты шоколадных блинчиков
13:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2019 году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта, а закончится она Прощеным воскресением.

Праздник не обходится без блинов. Подобный атрибут был выбран не просто так: блины по форме напоминают солнце. Богом солнца язычники считали Ярила, а значит именно его необходимо призвать на помощь и "прогнать зиму".

Шоколадные блинчики на молоке

Ингредиенты

  • Мука - 1,5 стакана
  • Молоко - 2 стакана
  • Масло сливочное, растопленное - 3 ст. ложки
  • Яйца куриные - 2-3 шт.
  • Какао-порошок - 3-4 ст. ложки
  • Сахар - 2-4 ст. ложки
  • Масло растительное - 0,5 ч. ложки
  • Соль - 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 В миску разбить яйца. Добавить соль и сахар.

2 Хорошо взбить яичную смесь миксером или венчиком.

3 Добавить молоко. Хорошо взбить смесь, а затем добавить какао, все хорошо взбить.

4 Просеять муку и добавить в миску.

5 Взбить блинную смесь, а затем добавить растопленное сливочное масло. Еще раз все взбить. Накрыть миску с тестом, поставить в холодильник на 2 часа.

6 Разогреть сковороду, первый раз смазать растительным маслом. Налить порцию теста на сковороду, распределить по всей сковороде блинчик тонким слоем. Печь блинчик на среднем огне, пока не станет пористым (около 1 минуты). Затем блинчик перевернуть и печь с другой стороны (еще около 1 минуты). Так испечь все блинчики.

Шоколадные блинчики с арахисовым маслом

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 1 ст. ложка
  • Молоко - 1 стакан
  • Масло арахисовое - 5 ст. ложек
  • Мука – 1 стакан
  • Какао-порошок - 1/4 стакана
  • Разрыхлитель - 1 ст. ложка
  • Сахар коричневый – 1/4 стакана
  • Соль – 1/8 ч. ложки
  • Масло сливочное или растительное - для жарки

Масленица 2019: ТОП-5 рецептов блинов

Приготовление

1. Смешиваем в миске муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль.

2. Отдельно взбиваем молоко, арахисовое масло, сливочное масло и яйцо.

3. Вливаем в сухую смесь жидкую и ещё раз всё тщательно перемешиваем.

4. Нагреваем в сковороде масло для жарки на среднем огне. Жарим шоколадные блинчики 2-3 мин. Когда появятся пузырьки - переворачиваем и делаем медленный огонь. Через 2 минуты шоколадные блинчики будут готовы.

5. Выкладываем золотисто-коричневые блинчики на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Подавать шоколадные блинчики можно с мёдом.

Шоколадные блинчики с фисташками

Ингредиенты

  • Какао–порошок – 1/3 стакана
  • Фисташки (несоленые) – ¼ стакана
  • Молоко – 1,5 стакана
  • Мука – 3/4 стакана
  • Разрыхлитель - 1 ст. ложка
  • Сахар – 3 ст. ложки
  • Соль – 1/4 ч. ложки
  • Масло сливочное – 1 ст. ложка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное или растительное - для жарки

Приготовление

1. Смешиваем в миске муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль.

2. Отдельно взбиваем молоко с яйцом и маслом.

3. Вливаем в сухую смесь жидкую и ещё раз всё перемешиваем. Добавляем нарезанные фисташки и опять тщательно перемешиваем.

4. Нагреваем в сковороде масло для жарки на среднем огне. Жарим шоколадные блинчики 2-3 мин. Когда появятся пузырьки - переворачиваем и делаем медленный огонь. Через 2 минуты шоколадные блинчики будут готовы.

5. Выкладываем шоколадные блинчики на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Шоколадные блинчики с бананом

Ингредиенты

  • Молоко - 0,5 л
  • Яйца куриные - 1-2 шт.
  • Мука - 1-1,5 стакана
  • Сахар - 3-5 ст. ложек
  • Какао - 2-3 ст. ложки
  • Растительное масло - 2 ст. ложки
  • Соль - 1 щепотка
  • Шоколад черный - по вкусу
  • Бананы - по вкусу

Приготовление

1 В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и соль.

2 Хорошо взбить венчиком или миксером.

3 Добавить какао. Все хорошо перемешать.

4 Добавить половину молока. Перемешать.

5 Муку просеять. Добавлять небольшими порциями.

6 Хорошо взбивать венчиком, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло. Хорошо взбить.

7 Затем добавить остальное молоко. Хорошо взбить. Тесто готово.

8 Разогреть сковороду. Смазать первый раз сковороду 1 ч. л. растительного масла. Налить в сковороду порцию теста (0,5 половника). Прокручивая сковороду за ручку распределить блин по всей сковороде. Печь на среднем огне около 1 минуты.

9 Затем перевернуть блин, печь так же с другой стороны.

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