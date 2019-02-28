Масленица 2019: ТОП-5 рецептов блинов

Самый сытный праздник — Масленица — призывает всех насладиться вкусными блинами с разной начинкой.

Рецепт блинов прост, как и всё гениальное. При этом приготовление блинов — целая наука. А блины на масленицу - один из самых вкусных обычаев. Многих очень интересуют рецепты блинов на масленицу, тесто на блины. Поэтому поговорим о том, как приготовить блины и, прежде всего, тесто для блинов.

Блины на дрожжах

Вкусные пышные блинчики на дрожжах и молоке. Готовятся блины просто и легко, сделать их сможет практически каждый.

Ингредиенты

Молоко - 850 мл

Яйца - 2 шт.

Мука - 500 г

Дрожжи сухие - 10 г

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Масло сливочное - по вкусу

Приготовление

1 Приготовить опару. Для этого в миске смешать немного молока, дрожжи, 1 ч. л. сахара, щепотку соли, 3 ст. л. муки. Замесить негустое тесто, накрыть пленкой и дать подойти минут 20. Можно поставить опару на миску с горячей водой, так тесто подойдет быстрее.

2 Взбить миксером яйца с оставшимся сахаром и солью.

3 Соединить опару и взбитые яйца.

Добавить муку и замесить густое тесто, без комочков.

Добавляем немного молока и разводим густое тесто до однородной жидковатой массы.

4 Тесто замешиваем в несколько этапов, чередуя муку и молоко. Для начала замешиваем густоватое тесто и все время разводим молоком. (Так не будет комочков в тесте.)

Когда уйдет вся мука в тесто, разводим массу молоком до консистенции жидкой сметаны.

Накрываем пленкой, ставим тесто на миску с горячей водой, так тесто быстрее подойдет.

Через время тесто подойдет, его нужно перемешать, и так три раза.

5 Тесто подошло третий раз - мы его перемешиваем и выпекаем блины на дрожжах с двух сторон на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовые блины смазываем сливочным.

Блины с помидором и зеленым луком

Тонкие блины на молоке, с помидором и зеленым луком, к завтраку - сытно, быстро и вкусно.

Ингредиенты

Молоко - 600 мл

Яйца - 3 шт.

Помидор - 1 шт.

Лук зеленый - по вкусу

Мука - 8 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Разрыхлитель для теста - 0,5 ч.л.

Перец - по вкусу

Cпеции - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Приготовление

1 Выливаем молоко в емкость, добавить яйца, сахар, перец и соль по вкусу. Перемешать.

2 Высыпаем разрыхлитель и добавляем муку, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

3 Помидор измельчить в блендере, добавить в тесто.

4 Лук нарезать и добавить в тесто. По желанию добавить 1-2 ст.л. масла.

5 На разогретую сковороду налить небольшое количество масла, половником набрать тесто и налить в сковороду, распределяя по всей поверхности.

6 Обжарить блины с обеих сторон.

Тыквенные блинчики

Ингредиенты

Тыква - 100 г

Масло сливочное - 25-30 г

Сахар - 2 ст. ложки

Яйца - 2 шт.

Молоко - 100 мл

Мука - 80-100 г

Приготовление

1 Тыкву очистить, натереть на терке.

2 В казане растопить сливочное масло (15 г). Потушить тыкву на слабом огне, помешивая, до мягкости (15-20 минут).

3 Смешать с сахаром, измельчить блендером, добавить яйца.

4 Затем молоко. Перемешать.

5 Добавить муку, перемешать и оставить на 10 минут.

6 Сковороду разогреть, смазать небольшим количеством сливочного масла (3-5 г).

Налить порцию теста, распределить ее по всей поверхности. Жарить тыквенный блинчик на сильном огне 1-1,5 минуты (снизу блин должен стать золотистым).

7 Перевернуть и жарить тыквенный блинчик с другой стороны еще 1 минуту.

8 Готовый блин переложить на тарелку и смазать растительным маслом (блины, как и кашу, маслом не испортишь).

Точно также жарить остальные блины.

Постные блины на газировке

Интересный, экономный рецепт блинов на газировке. Или блинов на минералке, кто как называет. (Тесто на блины замешивается на газировке). Просто, вкусно и постно.

Ингредиенты

Вода сильногазированная - 1 стакан

или спрайт - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Кипяток - 1 стакан

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - 1 щепотка

Сахар - 1 ст. ложка

Приготовление

1 Муку просеять.

2 Муку смешать с сахаром и солью, залить газировкой. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

3 Вскипятить чайник. В кипяток вылить растительное масло и добавить в смесь. Хорошо размешать.

4 Разогреть сковороду. Смазать один раз растительным маслом. Половником вылить порцию теста на сковороду. Вращая сковороду, распределить тесто по всей поверхности равномерно. Печь 1-2 минуты на среднем огне, до румяности. Затем перевернуть и так же печь с другой стороны.

5 Так испечь все блины. Подавать постные блины на газировке с медом или джемом.

Датские блинчики

Блины чаще всего пекутся на сковороде, однако датские готовятся по другому - они выпекаются в духовке. За счет этого вкус у готовых блинов существенно отличается от обычных. Они выходят мягкими, чем-то напоминающими легкое бисквитное пирожное.

Ингредиенты

Яйца - 3 шт.

Сливки - 1/2 стакана

Мука - 1/2 стакана

Масло сливочное - 1 ст. ложка

Соль - 1 щепотка

Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление

1 Подготовим продукты для датских блинчиков в духовке.

2 В миске взбиваем миксером яйца в течение 10 секунд.

3 К ним добавляем соль, сливки и муку. Взбиваем тесто.

4 Оно должно быть однородным и без комков.

5 Миску или сковороду смазываем маслом. Наливаем часть теста (1 половник). Отправляем миску с тестом в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.

6 Когда блин сверху станет румяным по цвету, достаем его из духовки.

7 Перекладываем его на тарелку. Ждем, когда он немного остынет, и притрушиваем сахарной пудрой.