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Масленица-2019: Самые лучшие рецепты блинов

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Масленица-2019: Самые лучшие рецепты блинов
11:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Последняя неделя перед Великим постом - Масленица.

Каждый день Масленицы имел свои обряды и традиции. Блины пекли с понедельника, зазывая на праздничный обед родных.

Блины сырные

Блины сырные, это оригинальный способ приготовить обычные блины необычно.

Ингредиенты

  • Мука 100 г
  • Яйца 2 шт
  • Молоко 3.2%-ной жирн. 200 мл
  • Растительное масло 3 ст. л.
  • Сыр твердый 50 г
  • Сода 1/4 ч. л.
  • Сметана 15 %-ной жир. 3 ст. л.
  • Сметана 15 %-ной жир. для подачи 100 г
  • Укроп (зелень) при подаче
  • Соль по вкусу

Приготовление

1 Муку просеять добавить соду.

2 Яйца взбить, добавить сметану молоко, соль. Небольшими порциями добавлять муку постоянно взбивая венчиком.

3 В конце добавить масло и тертый сыр.

4 Выпекать на разогретой сковороде смазанной маслом с двух сторон.

5 Готовые блинчики сложить в стопочку.

6 При подаче свернуть и подавать со сметаной посыпанной укропом.

Тонкие блины на молоке

Этот пошаговый рецепт приготовления тонких блинчиков поможет вам приготовить целую стопку классных тонких блинов.

Ингредиенты

  • Молоко 500 мл
  • Мука 150-170 г
  • Яйца 4 шт
  • Сахар 2 шт
  • Растительное масло 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло 1 ст. л.
  • Соль 1/4 ч. л.

Приготовление

1 В миске смешать молоко и яйца.

2 Добавить муку, 2 ст. ложки сахара и соль.

3 Хорошо перемешать венчиком, добавить 2-3 ст. ложки растительного масла.

4 Выпекать тонкие блинчики на сковороде с двух сторон.

5 Сложить блины стопкой.

Блины "Солнечные"

Блины "Солнечные", это яркие тонкие блинчики, которые поднимут вам настроение и согреют своим цветом.

Ингредиенты

  • Молоко 300 мл
  • Мука 120 г
  • Яйца 1 шт
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Куркума 1 шт
  • Соль 1/2 ч. л.

Приготовление

1 Молоко немного подогреть в миске.

2 Добавить яйцо.

3 Добавить растительное масло.

4 Хорошо взбить венчиком.

5 Добавить просеянную муку, соль и куркуму.

6 Хорошо перемешать тесто и дать постоять 10-15 минут.

7 Разогреть сковороду, по желанию смазать маслом. Жарить блинчики на сковороде с двух сторон.

8 Готовые солнечные блинчики сложить стопочкой.

Картофельные блины

Вкусные и ароматные картофельные блины на Масленицу.

Ингредиенты

  • Молоко 500 шт
  • Картофель 200 г
  • Мука 150 г
  • Яйца 2 шт
  • Растительное масло 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло 20 г
  • Соль по вкусу

Приготовление

1 Молоко перелить в большую миску и добавить яйца.

2 Добавить растительное масло.

3 Хорошо взбить венчиком.

4 Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, сложить в сотейник и залить водой. Варить до готовности.

5 Переложить картофель в миску, добавить сливочное масло и немного посолить. Хорошо размять толкушкой. Отсудить картофельное пюре.

Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник

6 Добавить картофельное пюре.

7 Хорошо перемешать венчиком.

8 Добавить муку и соль.

9 Хорошо перемешать венчиком до однородного состояния теста.

10 Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон.

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