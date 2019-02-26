Масленица-2019: Самые лучшие рецепты блинов

Последняя неделя перед Великим постом - Масленица.

Каждый день Масленицы имел свои обряды и традиции. Блины пекли с понедельника, зазывая на праздничный обед родных.

Блины сырные

Блины сырные, это оригинальный способ приготовить обычные блины необычно.

Ингредиенты

Мука 100 г

Яйца 2 шт

Молоко 3.2%-ной жирн. 200 мл

Растительное масло 3 ст. л.

Сыр твердый 50 г

Сода 1/4 ч. л.

Сметана 15 %-ной жир. 3 ст. л.

Сметана 15 %-ной жир. для подачи 100 г

Укроп (зелень) при подаче

Соль по вкусу

Приготовление

1 Муку просеять добавить соду.

2 Яйца взбить, добавить сметану молоко, соль. Небольшими порциями добавлять муку постоянно взбивая венчиком.

3 В конце добавить масло и тертый сыр.

4 Выпекать на разогретой сковороде смазанной маслом с двух сторон.

5 Готовые блинчики сложить в стопочку.

6 При подаче свернуть и подавать со сметаной посыпанной укропом.

Тонкие блины на молоке

Этот пошаговый рецепт приготовления тонких блинчиков поможет вам приготовить целую стопку классных тонких блинов.

Ингредиенты

Молоко 500 мл

Мука 150-170 г

Яйца 4 шт

Сахар 2 шт

Растительное масло 2-3 ст. л.

Сливочное масло 1 ст. л.

Соль 1/4 ч. л.

Приготовление

1 В миске смешать молоко и яйца.

2 Добавить муку, 2 ст. ложки сахара и соль.

3 Хорошо перемешать венчиком, добавить 2-3 ст. ложки растительного масла.

4 Выпекать тонкие блинчики на сковороде с двух сторон.

5 Сложить блины стопкой.

Блины "Солнечные"

Блины "Солнечные", это яркие тонкие блинчики, которые поднимут вам настроение и согреют своим цветом.

Ингредиенты

Молоко 300 мл

Мука 120 г

Яйца 1 шт

Растительное масло 2 ст. л.

Куркума 1 шт

Соль 1/2 ч. л.

Приготовление

1 Молоко немного подогреть в миске.

2 Добавить яйцо.

3 Добавить растительное масло.

4 Хорошо взбить венчиком.

5 Добавить просеянную муку, соль и куркуму.

6 Хорошо перемешать тесто и дать постоять 10-15 минут.

7 Разогреть сковороду, по желанию смазать маслом. Жарить блинчики на сковороде с двух сторон.

8 Готовые солнечные блинчики сложить стопочкой.

Картофельные блины

Вкусные и ароматные картофельные блины на Масленицу.

Ингредиенты

Молоко 500 шт

Картофель 200 г

Мука 150 г

Яйца 2 шт

Растительное масло 2-3 ст. л.

Сливочное масло 20 г

Соль по вкусу

Приготовление

1 Молоко перелить в большую миску и добавить яйца.

2 Добавить растительное масло.

3 Хорошо взбить венчиком.

4 Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, сложить в сотейник и залить водой. Варить до готовности.

5 Переложить картофель в миску, добавить сливочное масло и немного посолить. Хорошо размять толкушкой. Отсудить картофельное пюре.

6 Добавить картофельное пюре.

7 Хорошо перемешать венчиком.

8 Добавить муку и соль.

9 Хорошо перемешать венчиком до однородного состояния теста.

10 Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон.