Масленица-2019: Самые лучшие рецепты блинов

Каждый день Масленицы имел свои обряды и традиции. Блины пекли с понедельника, зазывая на праздничный обед родных.
Блины сырные
Блины сырные, это оригинальный способ приготовить обычные блины необычно.
Ингредиенты
Приготовление
1 Муку просеять добавить соду.
2 Яйца взбить, добавить сметану молоко, соль. Небольшими порциями добавлять муку постоянно взбивая венчиком.
3 В конце добавить масло и тертый сыр.
4 Выпекать на разогретой сковороде смазанной маслом с двух сторон.
5 Готовые блинчики сложить в стопочку.
6 При подаче свернуть и подавать со сметаной посыпанной укропом.
Тонкие блины на молоке
Этот пошаговый рецепт приготовления тонких блинчиков поможет вам приготовить целую стопку классных тонких блинов.
Ингредиенты
Приготовление
1 В миске смешать молоко и яйца.
2 Добавить муку, 2 ст. ложки сахара и соль.
3 Хорошо перемешать венчиком, добавить 2-3 ст. ложки растительного масла.
4 Выпекать тонкие блинчики на сковороде с двух сторон.
5 Сложить блины стопкой.
Блины "Солнечные"
Блины "Солнечные", это яркие тонкие блинчики, которые поднимут вам настроение и согреют своим цветом.
Ингредиенты
Приготовление
1 Молоко немного подогреть в миске.
2 Добавить яйцо.
3 Добавить растительное масло.
4 Хорошо взбить венчиком.
5 Добавить просеянную муку, соль и куркуму.
6 Хорошо перемешать тесто и дать постоять 10-15 минут.
7 Разогреть сковороду, по желанию смазать маслом. Жарить блинчики на сковороде с двух сторон.
8 Готовые солнечные блинчики сложить стопочкой.
Картофельные блины
Вкусные и ароматные картофельные блины на Масленицу.
Ингредиенты
Приготовление
1 Молоко перелить в большую миску и добавить яйца.
2 Добавить растительное масло.
3 Хорошо взбить венчиком.
4 Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, сложить в сотейник и залить водой. Варить до готовности.
5 Переложить картофель в миску, добавить сливочное масло и немного посолить. Хорошо размять толкушкой. Отсудить картофельное пюре.
6 Добавить картофельное пюре.
7 Хорошо перемешать венчиком.
8 Добавить муку и соль.
9 Хорошо перемешать венчиком до однородного состояния теста.
10 Выпекать на разогретой сковороде с двух сторон.