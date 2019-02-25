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Масленица 2019: приметы и суеверия

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Масленица 2019: приметы и суеверия
10:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Масленица в 2019 году выпала на 4-10 марта. С этим весенним праздником связно много народных традиций и примет.

Отмечать Масленицу нужно весело, шумно и сытно, чтобы весь год был удачным и счастливым.

Масленица: что нельзя делать

В период Масленицы запрещено употреблять алкогольные напитки.

Также нельзя ссориться, злиться, сквернословить.

На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грустить и унывать - нет.

На Масленицу нельзя встречать гостей в неубранном доме.

Масленица: что нельзя есть

Во время масленичной недели мясо и мясные продукты есть нельзя, так как этот период предшествует Великому посту. Однако запрет не касается рыбы, морепродуктов и молочных продуктов - их есть можно.

Также начинка может быть любой для тех, кто пост не соблюдает.

Приметы Масленицы 2019

Если блины красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет.

На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

Также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

Если в канун Масленицу шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

Масленица 2019: какого числа, традиции

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить.

Если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.

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