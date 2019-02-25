Масленица 2019: приметы и суеверия

Отмечать Масленицу нужно весело, шумно и сытно, чтобы весь год был удачным и счастливым.
Масленица: что нельзя делать
В период Масленицы запрещено употреблять алкогольные напитки.
Также нельзя ссориться, злиться, сквернословить.
На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грустить и унывать - нет.
На Масленицу нельзя встречать гостей в неубранном доме.
Масленица: что нельзя есть
Во время масленичной недели мясо и мясные продукты есть нельзя, так как этот период предшествует Великому посту. Однако запрет не касается рыбы, морепродуктов и молочных продуктов - их есть можно.
Также начинка может быть любой для тех, кто пост не соблюдает.
Приметы Масленицы 2019
Если блины красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям.
Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет.
На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.
Также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.
Если в канун Масленицу шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим.
Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.
Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.
На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить.
Если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.