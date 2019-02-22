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Масленица 2019: какого числа, традиции

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Масленица 2019: какого числа, традиции
13:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником.

В 2019 году Масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта. Праздновали Масленицу еще до принятия христианства на Руси. Считалось, что она означала конец зимы. Привлекали весну румяными блинами и шумными гуляниями. Некоторые ученые считают, что круглый блин у славян отождествлял солнце, однако этот вопрос остается спорным.

С приходом христианства неделя Масленицы предшествовала Великому посту и получила еще одно название – Сырная неделя. Общеизвестно, что в последнюю неделю перед постом нельзя употреблять мясо, однако разрешается кушать рыбу и продукты из молока. Православная церковь считает, что эту неделю нужно провести со своей семьей и посвятить общению, прощению обид и примирению. Другие названия праздника: Сырная седмица (неделя), Широкая Масленица, Масленая неделя, Масленка, Блинница, Блинная неделя, Молочная неделя.

Народные названия дней Масленицы

Понедельник - встреча Масленицы. Утром замужняя дочь уходила к родителям, чтобы напечь блинов к приходу свекра со свекровью. В этот день раскатывали ледяные горки, твердо веря, что чем дальше пробегут салазки и громче будет смех и шум на горе, тем больше будет урожай и длиннее лен.

Вторник - Заигрыши. Начинаются веселые игры, катание с гор молодежи. На блины приглашали знакомых и, конечно, родных. Молодые пары "показывали" себя, катаясь на санках.

Среда - Лакомки. Не зря сложилась поговорка: "что есть в печи – все на стол мечи!". В этот день зять приходил к теще на блины.

Четверг - широкий разгул. В этот день устраивали различные потехи: катание с ледяных гор и на лошадях, водились хороводы, пелись песни. Проводили различные состязания – в ловкости, силе, сноровке. Словом, веселились и радовались жизни, кто как мог.

Пятница - Тещины блины (Тещины вечерки). Зятья приглашали в гости своих тещ на блины. В некоторых губерниях званная на вечерку теща должна была накануне прислать все необходимое для печения блинов: сковороду, половник, лопатку для переворачивания блинов, посуду, продукты, причем от тестя – мешок гречневой крупы и масло.

Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2019

Суббота - Золовкины посиделки. Молодые женщины приглашали в гости сестер мужа – золовок. Новобрачная невестка должна была одарить золовку подарком. Из окрестных деревень молодожены собирались в село, где их чествовали. На "миру" пара должна была поклониться зрителям, поцеловаться, съехать с горки и под горой целоваться до тех пор, пока собравшимся не надоест кричать: "Давай!"

Воскресенье - проводы. Целовник. Прощеное воскресенье. Все гуляют, веселятся, радуются приходу долгож данной весны. И, конечно же, в этот день все просят друг у друга прощения, иногда кланяясь в ноги, обнимаются. При встрече, после взаимного прощения, троекратно целуются. В ответ надо сказать: "Бог простит, и я прощаю". Всем хочется с чистым сердцем встретить день Воскресения Христова – Пасху.

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