Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2019

Новости Украины: Пост - это всегда ограничение. Причем, не только в еде, но и в привычках и даже развлечениях.

Это время, когда каждый христианин освобождает свои тело и душу от земных потребностей и взывает к Богу. В период Великого поста важно помнить, что это время для телесного и духовного воздержания, а значит, что есть запреты Великого поста и предписания.

Что нельзя делать в Великий пост 2019

Запреты Великого поста 2018 касаются не только пищи, но и других аспектов, которые обязательно нужно учитывать, чтобы подготовиться к светлому празднику Пасхи-2018. Примите следующее во внимание.

В Великий пост нельзя венчаться.

Нельзя в Великий пост веселиться, посещать увеселительные заведения, тратить слишком много времени на просмотр развлекательных передач.

Нельзя совершать акты прелюбодеяния на стороне.

В Великий пост нельзя лениться и игнорировать трудовые обязательства.

Нельзя поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости и зависти, ссорам с другими людьми.

В Великий пост перед Пасхой нельзя исполнять супружеский долг.

Во время Великого поста нельзя употреблять пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Но в определенный дни можно есть рыбу.

Нельзя пить алкоголь, лишь в некоторые дни можно позволить бокал вина, разведенного водой.

Что нужно делать в Великий пост 2019

Но также в Великий пост есть предписания, которые можно и нужно исполнять.

В Великий пост рекомендуется молиться минимум дважды в день, утром и вечером.

Посещать церковь и своего духовника.

Исповедаться и причаститься.

Совершать добрые дела и давать малоимущим милостыню.

Задуматься о своей жизни и позаботиться о близких.

Важно помнить не только о том, что нельзя во время поста употреблять в пищу, но и также — что нельзя делать в пост. Недостаточно просто "сидеть на диете", так как истинно православный пост — это и телесное, и духовное воздержание.