Рецепт дня: Пирог из лаваша с сыром, брынзой и зеленью

Хотим предложить Вам рецепт потрясающего сырного пирога на скорую руку!

Во время поста важно знать,какие продукты можно употреблять, а какие - нет. Данный пирог можно приготовить в субботу или воскресенье, во время которых разрешается есть молочные продукты, морепродукты и вино.

Готовится он из лаваша, что значительно упрощает весь процесс готовки. Зеленый лук и укроп делают этот пирог с сыром и брынзой очень ароматным!

Ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Молоко - 180 мл

Сыр твердый - 120 г

Брынза - 120 г

Лаваш тонкий - 160 г (2 шт.)

Масло подсолнечное - 3 ст. ложки + для смазывания формы

Лук зеленый - 0,5 пучка

Укроп - 0,5 пучка (у меня замороженный укроп 2 ст. ложки)

Паприка молотая - 2 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для пирога из лаваша.

2. В миску разбейте яйца, влейте молоко и венчиком перемешайте.

3. Всыпьте соль, черный молотый перец и молотую паприку. Снова перемешайте.

4. Теперь в молочно-яичную смесь влейте подсолнечное масло, перемешайте.

5. Твердый сыр натрите на крупной терке. Добавьте сыр в молочно-яичную смесь.

6. Брынзу также натрите на крупной терке или разомните вилкой до мелкой крошки. Добавьте брынзу в миску.

7. Перемешайте содержимое миски. Это будет основа для пирога.

8. Зеленый лук промойте, мелко нарежьте. Укроп промойте, измельчите (у меня замороженный укроп). Добавьте зелень в основу для пирога.

9. Тонкий лаваш нарвите небольшими кусочками и переложите в миску.

10. Теперь все как следует перемешайте ложкой.

11. Выложите содержимое миски в форму, смазанную подсолнечным маслом, равномерно распределяя по форме. У меня форма размером 20х20 см.

12. Выпекайте пирог из лаваша в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

13. Готовый пирог оставьте в форме на 5 минут, чтобы он отошел от стенок, затем переложите на тарелку.

14. Очень вкусный и простой в приготовлении пирог из лаваша с сыром, брынзой и зеленью готов. Нарежьте его и подавайте.

Приятного аппетита!