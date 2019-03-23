Рецепт дня: Пирог из лаваша с сыром, брынзой и зеленью

Во время поста важно знать,какие продукты можно употреблять, а какие - нет. Данный пирог можно приготовить в субботу или воскресенье, во время которых разрешается есть молочные продукты, морепродукты и вино.
Готовится он из лаваша, что значительно упрощает весь процесс готовки. Зеленый лук и укроп делают этот пирог с сыром и брынзой очень ароматным!
Приготовление
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для пирога из лаваша.
2. В миску разбейте яйца, влейте молоко и венчиком перемешайте.
3. Всыпьте соль, черный молотый перец и молотую паприку. Снова перемешайте.
4. Теперь в молочно-яичную смесь влейте подсолнечное масло, перемешайте.
5. Твердый сыр натрите на крупной терке. Добавьте сыр в молочно-яичную смесь.
6. Брынзу также натрите на крупной терке или разомните вилкой до мелкой крошки. Добавьте брынзу в миску.
7. Перемешайте содержимое миски. Это будет основа для пирога.
8. Зеленый лук промойте, мелко нарежьте. Укроп промойте, измельчите (у меня замороженный укроп). Добавьте зелень в основу для пирога.
9. Тонкий лаваш нарвите небольшими кусочками и переложите в миску.
10. Теперь все как следует перемешайте ложкой.
11. Выложите содержимое миски в форму, смазанную подсолнечным маслом, равномерно распределяя по форме. У меня форма размером 20х20 см.
12. Выпекайте пирог из лаваша в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
13. Готовый пирог оставьте в форме на 5 минут, чтобы он отошел от стенок, затем переложите на тарелку.
14. Очень вкусный и простой в приготовлении пирог из лаваша с сыром, брынзой и зеленью готов. Нарежьте его и подавайте.