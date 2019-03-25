Рецепт дня: постные капустные котлеты

Овощные котлеты получаются очень нежными и вкусными.

Мы хотим предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет!

Котлеты получаются особенно вкусными, нежными и питательными.. Рецепт, как всегда, простой, доступный и пошаговый. В пост их лучше подать с томатным соусом или салатом из свежих овощей.

Ингредиенты

Капуста белокочанная - 1 шт.

Крупа манная - 1 стакан

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Укроп свежий

Приправы - по вкусу

Соль

Перец

Мука - для обваливания котлет

Масло растительное - для обжарки

Приготовление

1 Сначала необходимо подготовить капусту. Кочан капусты промываем, вырезаем кочерыжку, разрезаем на 4-5 частей и выкладываем в кастрюлю. Заливаем капусту водой и ставим на плиту на средний огонь. После того как вода закипит, варим капусту еще минут 10. После того как капуста будет готова, выкладываем ее в блендер, добавляя морковку, лук и укроп, хорошенько измельчаем.

2 У нас получается капустный фарш. В него добавляем соль, перец и специи по вкусу.

3 В фарш всыпаем манную крупу, хорошо перемешиваем и оставляем минут на 15, чтобы капуста немного пустила сок и крупа разбухла.

4 Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.

5 Обжариваем котлеты, как обычно, на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Но помните, что капустные котлеты жарятся быстрее, достаточно 2-3 минут с каждой стороны и еще 1 минуты, чтобы потомиться под закрытой крышкой.

Подаем готовые капустные котлеты постные к столу.

Приятного аппетита!