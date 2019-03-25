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Рецепт дня: постные капустные котлеты

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Рецепт дня: постные капустные котлеты
07:38 Сегодня Телеграф

Овощные котлеты получаются очень нежными и вкусными.

Мы хотим предложить этот постный рецепт капустных котлет. Надеюсь, пригодится и для тех, кто постится, и кто - нет!

Котлеты получаются особенно вкусными, нежными и питательными.. Рецепт, как всегда, простой, доступный и пошаговый. В пост их лучше подать с томатным соусом или салатом из свежих овощей.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная - 1 шт.
  • Крупа манная - 1 стакан
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Укроп свежий
  • Приправы - по вкусу
  • Соль
  • Перец
  • Мука - для обваливания котлет
  • Масло растительное - для обжарки

Приготовление

1 Сначала необходимо подготовить капусту. Кочан капусты промываем, вырезаем кочерыжку, разрезаем на 4-5 частей и выкладываем в кастрюлю. Заливаем капусту водой и ставим на плиту на средний огонь. После того как вода закипит, варим капусту еще минут 10. После того как капуста будет готова, выкладываем ее в блендер, добавляя морковку, лук и укроп, хорошенько измельчаем.

2 У нас получается капустный фарш. В него добавляем соль, перец и специи по вкусу.

3 В фарш всыпаем манную крупу, хорошо перемешиваем и оставляем минут на 15, чтобы капуста немного пустила сок и крупа разбухла.

4 Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.

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5 Обжариваем котлеты, как обычно, на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Но помните, что капустные котлеты жарятся быстрее, достаточно 2-3 минут с каждой стороны и еще 1 минуты, чтобы потомиться под закрытой крышкой.

Подаем готовые капустные котлеты постные к столу.

Приятного аппетита!

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