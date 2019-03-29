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Рецепт дня: постные блинчики с гречкой

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Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
08:29 Сегодня Телеграф

Вкусные блинчики с гречкой поразят своим необычным вкусом, кроме того они идеально подходят для все, кто придерживается поста.

Предлагаем постный рецепт блинов. Для этих блинчиков мы предлагаем использовать необычный ингредиент под названием гречка. Вкус поразит любителей полакомиться, так как гречка напоминает мясо.

Ингредиенты

  • 250-270 г муки
  • 4 ч. л. сахара
  • 500 мл минеральной воды с газом
  • соль мелкая морская
  • масло растительное – для обжаривания
  • Для начинки
  • Гречка – 250 г
  • 200 г питьевой воды
  • лук репчатый – 1 луковица
  • 100 г шампиньонов в собственном соку
  • масло растительное рафинированное
  • соль

 Приготовление

1. Муку просеять с солью. Добавить сахар. Постепенно вливая воду, замесить тесто такой же консистенции, как сметана. Накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на 40 мин.


2. Разогреть сковороду. Добавить немного растительного масла. Вылить 1 половник теста. Сделать сковородой круговое движение, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Жарить 1,5 мин.

3. Лопаткой перевернуть блин на другую сторону и жарить еще 1 мин. Переложить блин на блюдо. Также пожарить остальные блины.

4. Гречку перебрать, промыть и обжарить на сухой раскаленной сковороде до золотистого цвета. В кастрюле вскипятить воду, добавить немного соли и растительное масло. Всыпать гречку. Довести до кипения. Шумовкой снять пену, уменьшить огонь и варить, пока не впитается вся вода.

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5. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. В миске смешать гречку с луком и грибами. При необходимости посолить.

6. На каждый блин положить по 1,5 – 2 ст. л. начинки. Свернуть блины конвертиками.

7. Разогреть в сковороде растительное масло. Выкладывать по 4 – 5 блинчика гладкой стороной вверх и жарить 1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще 1,5 мин.

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