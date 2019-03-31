Рецепт дня: постные пирожки с картофелем

Вкусные и сытные пирожки прекрасно выступят в роли завтрака!

Постные пирожки с картофелем готовить просто и достаточно быстро. Если вы строго соблюдаете религиозные правила, то постные пирожки с картошкой будут для вас подходящим вариантом.

Ингридиенты

500 г постного дрожжевого теста

6 средних картофелин

2 средние луковицы

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. приправы для картошки

свежемолотый черный перец

1 ч. л. листового черного чая

соль

Приготовление

1. Заранее разморозьте тесто и дайте ему немного подойти при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 180 °С.

2. Картофель сварите в подсоленной кипящей воде в мундире до мягкости, обдайте холодной водой, остудите, очистите и натрите на терке.

3. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте лук в растительном масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета, 10 мин. Добавьте приправу и черный перец, смешайте с картофелем.

4. Залейте черный чай в чашке примерно 80 мл кипятка и дайте настояться, затем процедите. Этот настой нужен для смазывания постной выпечки (взамен обычного яйца или масла).

5. Разделите тесто на 12 равных частей, раскатайте каждую в лепешку. В центр положите по большой ложке начинки, защипните края.

6. Уложите пирожки на противень швом вниз на расстоянии 1,5 см друг от друга и смажьте крепким чаем. Дайте расстояться 15 мин.

7. Выпекайте в центре духовки примерно 20 мин. Подавайте горячими или остывшими.

Приятного аппетита!