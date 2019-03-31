Рецепт дня: постные пирожки с картофелем

Постные пирожки с картофелем готовить просто и достаточно быстро. Если вы строго соблюдаете религиозные правила, то постные пирожки с картошкой будут для вас подходящим вариантом.
Ингридиенты
Приготовление
1. Заранее разморозьте тесто и дайте ему немного подойти при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 180 °С.
2. Картофель сварите в подсоленной кипящей воде в мундире до мягкости, обдайте холодной водой, остудите, очистите и натрите на терке.
3. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте лук в растительном масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета, 10 мин. Добавьте приправу и черный перец, смешайте с картофелем.
4. Залейте черный чай в чашке примерно 80 мл кипятка и дайте настояться, затем процедите. Этот настой нужен для смазывания постной выпечки (взамен обычного яйца или масла).
5. Разделите тесто на 12 равных частей, раскатайте каждую в лепешку. В центр положите по большой ложке начинки, защипните края.
6. Уложите пирожки на противень швом вниз на расстоянии 1,5 см друг от друга и смажьте крепким чаем. Дайте расстояться 15 мин.
7. Выпекайте в центре духовки примерно 20 мин. Подавайте горячими или остывшими.
Приятного аппетита!