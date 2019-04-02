Рецепт дня: постные котлеты из тыквы

Такие котлеты вкусны и только приготовленные и холодные, в качестве гарнира к ним можно подать несладкую кашу или салатик.

Хотим с вами поделиться простым рецептом постных котлет из тыквы. если вы соблюдаете диету, поститель по религиеозным убеждениям или просто любите здоровое питание, вам такое блюдо должно понравится!

Сочные и вкусные котлеты из тыквы - простое и легкое в приготовлении постное блюдо, которое украсит повседневное меню.

Постные котлеты из тыквы выходят очень нежными и вкусными. Тыквенные котлеты готовятся без яиц.

Ингредиенты

Тыква (очищенная) - 150 г

Крупа манная - 100 г

Сахар - 3 ч.л.

Мука - 2 ст.л.

Корица - 1 ч.л.

Масло растительное - 2 ст. ложки + для жарки

Соль - 1/2 ч.л.

Вода горячая - 1 стакан

Мед (по желанию) - для подачи

Приготовление

1 Тыкву почистить и натереть на терке.

2 Выложить в миску тыкву и добавить 100 грамм манной крупы.

3 Добавить чайную ложку молотой корицы.

4 Залить горячей водой.

5 Добавить 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки соли и 3 ч. ложки сахара. Оставить на 10 минут тесто.

6 Добавить в тесто пару ложек муки. Перемешать.

7 Подогреть сковороду с растительным маслом. Выложить столовой ложкой тесто на разогретую сковороду в виде котлеток. Обжарить с одной стороны на среднем огне.

8 Котлетки с одной стороны прожарились. Перевернуть на другую сторону.

Котлетки можно подавать с медом и киселем.

Приятного аппетита!