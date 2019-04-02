Рецепт дня: постные котлеты из тыквы

Хотим с вами поделиться простым рецептом постных котлет из тыквы. если вы соблюдаете диету, поститель по религиеозным убеждениям или просто любите здоровое питание, вам такое блюдо должно понравится!
Сочные и вкусные котлеты из тыквы - простое и легкое в приготовлении постное блюдо, которое украсит повседневное меню.
Постные котлеты из тыквы выходят очень нежными и вкусными. Тыквенные котлеты готовятся без яиц.
Ингредиенты
Приготовление
1 Тыкву почистить и натереть на терке.
2 Выложить в миску тыкву и добавить 100 грамм манной крупы.
3 Добавить чайную ложку молотой корицы.
4 Залить горячей водой.
5 Добавить 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки соли и 3 ч. ложки сахара. Оставить на 10 минут тесто.
6 Добавить в тесто пару ложек муки. Перемешать.
7 Подогреть сковороду с растительным маслом. Выложить столовой ложкой тесто на разогретую сковороду в виде котлеток. Обжарить с одной стороны на среднем огне.
8 Котлетки с одной стороны прожарились. Перевернуть на другую сторону.
Котлетки можно подавать с медом и киселем.
Приятного аппетита!