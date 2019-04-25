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Рецепт дня: рыба в томатном соусе

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Рецепт дня: рыба в томатном соусе
07:53 Сегодня Телеграф

Очень вкусно и в горячем, и в холодном виде! По вкусу напоминает рыбные консервы в томатном соусе.

Такой вкусный деликатес, как рыба в томатном соусе, обрел популярность еще с давних времен, правда многие до сих пор спорят о его происхождении. Одни говорят, что рыба под томатным соусом появилась в странах Средиземноморья, где рыба является основной едой местного населения, а другие убеждены, что такое блюдо придумали моряки, которым надоела постоянная уха или отварная рыба и они создали новое рыбное блюдо из остатков продовольствия на корабле. А именно – из помидор и лука, превращая их в соус и дополняя отваренную или обжаренную рыбку.

Ингредиенты

  • филе рыбное (треска, хек) 500 г
  • лук репчатый 1-2 шт
  • кетчуп или томатный соус 1-2 ст.л.
  • лавровый лист 1-2 шт
  • уксус 1 ст.л.
  • лимон 1-2 дольки
  • зелень укропа 2-3 веточки
  • сахар щепотка или по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • соль
  • свежемолотый перец

Приготовление

Рыбу вымыть, обсушить, натереть солью и перцем и нарезать небольшими кусочками.

Обжарить кусочки рыбы на растительном масле по 1-2 минуты с каждой стороны.

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

Переложить обжаренную рыбу в небольшую кастрюлю или сотейник.

Добавить лук, кетчуп или томатную пасту, лавровый лист, уксус и дольку лимона.

Все аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 10 минут.

Добавить рубленную зелень укропа и перемешать.

Снять кастрюлю с огня и дать настояться под крышкой 5 минут.

Можно подавать в горячем или холодном виде.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Рыба в томатном соусе, Приготовление рыбы.
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