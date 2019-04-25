Рецепт дня: рыба в томатном соусе

Такой вкусный деликатес, как рыба в томатном соусе, обрел популярность еще с давних времен, правда многие до сих пор спорят о его происхождении. Одни говорят, что рыба под томатным соусом появилась в странах Средиземноморья, где рыба является основной едой местного населения, а другие убеждены, что такое блюдо придумали моряки, которым надоела постоянная уха или отварная рыба и они создали новое рыбное блюдо из остатков продовольствия на корабле. А именно – из помидор и лука, превращая их в соус и дополняя отваренную или обжаренную рыбку.
Ингредиенты
Приготовление
Рыбу вымыть, обсушить, натереть солью и перцем и нарезать небольшими кусочками.
Обжарить кусочки рыбы на растительном масле по 1-2 минуты с каждой стороны.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
Переложить обжаренную рыбу в небольшую кастрюлю или сотейник.
Добавить лук, кетчуп или томатную пасту, лавровый лист, уксус и дольку лимона.
Все аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 10 минут.
Добавить рубленную зелень укропа и перемешать.
Снять кастрюлю с огня и дать настояться под крышкой 5 минут.
Можно подавать в горячем или холодном виде.
Приятного аппетита!