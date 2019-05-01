Рецепт дня: творожные бублики с сыром и кунжутом

Творожные бублики очень просты в приготовлении. Не нужно долго возиться с тестом, просто перемешайте творог, муку, яйцо и сыр до однородного состояния – и все, основа для бубликов готова. В принципе, сыр можно и не добавлять, но с ним все же вкуснее, вкус получается более ярким, да и цвет бубликов получается золотистым и очень аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить творожные бублики с сыром, готовятся они быстро, потому их можно подать к завтраку или к полднику.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем все необходимые ингредиенты.
2 Сыр натираем на крупной терке.
3 Соединяем творог, сыр и яйцо. Солим по вкусу.
4 Хорошенько перемешиваем.
5 Добавляем половину муки, начинаем вымешивать тесто.
6 Понемногу добавляем оставшуюся муку и вымешиваем, пока тесто не соберется в комок. Возможно понадобится чуть меньше или чуть больше муки, в зависимости от влажности творога.
7 Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. Тесто делим на 6 частей.
8 Каждую часть скатываем в колбаску.
9 Сворачиваем колбаски из теста в бублики.
10 Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на противень бублики.
11 Посыпаем бублики кунжутом.
12 Выпекаем бублики в духовке 15-25 минут, до золотистого цвета.
Творожные бублики с сыром и кунжутом готовы. Даем им остыть и подаем.
Приятного вам аппетита!