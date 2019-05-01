Рецепт дня: творожные бублики с сыром и кунжутом

Творожные бублики с сыром и кунжутом - простой и легкий в приготовлении перекус или, например, замена хлебу.

Творожные бублики очень просты в приготовлении. Не нужно долго возиться с тестом, просто перемешайте творог, муку, яйцо и сыр до однородного состояния – и все, основа для бубликов готова. В принципе, сыр можно и не добавлять, но с ним все же вкуснее, вкус получается более ярким, да и цвет бубликов получается золотистым и очень аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить творожные бублики с сыром, готовятся они быстро, потому их можно подать к завтраку или к полднику.

Ингредиенты

Творог жирностью 9% - 300 г

Мука пшеничная - 100 г

Сыр твердый - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Кунжут - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Подготавливаем все необходимые ингредиенты.

2 Сыр натираем на крупной терке.

3 Соединяем творог, сыр и яйцо. Солим по вкусу.

4 Хорошенько перемешиваем.

5 Добавляем половину муки, начинаем вымешивать тесто.

6 Понемногу добавляем оставшуюся муку и вымешиваем, пока тесто не соберется в комок. Возможно понадобится чуть меньше или чуть больше муки, в зависимости от влажности творога.

7 Включаем духовку разогреваться до 180 градусов. Тесто делим на 6 частей.

8 Каждую часть скатываем в колбаску.

9 Сворачиваем колбаски из теста в бублики.

10 Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на противень бублики.

11 Посыпаем бублики кунжутом.

12 Выпекаем бублики в духовке 15-25 минут, до золотистого цвета.

Творожные бублики с сыром и кунжутом готовы. Даем им остыть и подаем.

Приятного вам аппетита!