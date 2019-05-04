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Рецепт дня: лазанья классическая с мясом (Видео)

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Рецепт дня: лазанья классическая с мясом (Видео)
08:14 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Лазанья отлично подойдет к любому празднику или на воскресный ужин.

Лазанья с мясным фаршем - изумительно вкусное итальянское блюдо, получившее признание по всему миру. Очень сытное, готовится из слоев теста и слоев мясной или овощной начинки, с соусом Бешамель. Процесс приготовления такой лазаньи с мясным фаршем совсем не сложен.

Ингридиенты:

  • Мясной фарш 600 г
  • Соус болоньезе 600 г
  • Сливочное масло 60 г
  • Пшеничная мука 2,5 столовые ложки
  • Оливковое масло 2 столовые ложки
  • Молоко 750 мл
  • Готовые сухие листы лазаньи 10 штук
  • Твердый сыр 500 г

Приготовление

1. В сотейник положить сливочное масло и 2 ложки растительного масла, растопить. Постепенно добавлять муку и размешивать так, чтобы не оставалось комочков.

2. Когда вся мука вмешана, влить все молоко. Убавить огонь и томить до нужной консистенции: не жидкой, но и не слишком густой. Консистенция нежирной сметаны.

3. На сковороде раскалить оливковое масло. Добавить мясной фарш (лучше свинина+телятина).

4. Фарш жарить до полуготовности. Влить в него соус болоньезе, посолить и поперчить по вкусу.

5. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом. На дно вылить немного соуса бешамель, чуть-чуть, только чтобы покрыть дно.

6. Выложить пласты (не вареные). На пласты выложить получившийся фарш (не жалеем!), на фарш — натертый сыр. На сыр — соус бешамель.

7. Соуса нужно выкладывать столько, сколько необходимо, на ваш взгляд, чтобы лазанья получилась сочной. Поверх соуса выложить сухие листы лазаньи. Повторить процедуру.

8. Последний слой листов промазать соусом бешамель и сверху щедро засыпать сыром. Дать постоять минут 7–10. Поставить в духовку. Печь 30 минут.

Обязательно старайтесь промазывать хорошенько края сухих листов: иначе получится суховато.

Готовую лазанью вынимаем из духовки, даем постоять минут 10, а затем нарезаем на порции.

Приятного аппетита!

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