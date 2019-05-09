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Вкусные маффины по рецепту Кортни Кардашян

Вкусные маффины по рецепту Кортни Кардашян
16:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

В начале апреля Кортни Кардашян запустила новый проект с названием Poosh.

Контент бьюти-платформы состоит из новостей о красоте, здоровом образе жизни, мотивации и успехе. В частности, звезда реалити-шоу охотно делится секретами ухода за своим телом и кулинарными рецептами.

Так, знаменитая американка решила рассказать подписчикам, как приготовить вкусные и полезные маффины. По словам Кортни Кардашян, блюдо непременно понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

– 2 спелых банана,

– 2 яйца,

– 1/4 стакана кленового сиропа,

– 2 чайные ложки ванильного сахара,

– 1 чашка несладкого миндального молока,

– 3/4 стакана кокосового йогурта,

– 3 чашки овсяных хлопьев без глютена,

– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста,

– 2 чайные ложки корицы,

– темный шоколад.

Как приготовить полезные маффины: рецепт от Кортни Кардашян

1. В большом сосуде измельчите бананы. Лучше всего это сделать обычной вилкой.

2. В полученную массу добавьте 2 яйца, кленовый сироп, молоко, кокосовый йогурт и ваниль. Все тщательно перемешайте с помощью миксера.

3. В однородную массу добавьте овсяные хлопья и перемешайте все. После этого всыпьте в тесто разрыхлитель и корицу. После этого добавьте измельченный шоколад (Кортни Кардашян выбирает кондитерский шоколад круглой формы).

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4. Возьмите формы для выпечки кексов. Заполните их тестом, оставив всего несколько миллиметров до конца. Пеките маффины в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Лакомьтесь приготовленной сладостью после остывания.

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Кортни Кардашьян, Вкусные маффины, Рецепт маффинов.
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