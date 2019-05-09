Вкусные маффины по рецепту Кортни Кардашян

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Так, знаменитая американка решила рассказать подписчикам, как приготовить вкусные и полезные маффины. По словам Кортни Кардашян, блюдо непременно понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
– 2 спелых банана,
– 2 яйца,
– 1/4 стакана кленового сиропа,
– 2 чайные ложки ванильного сахара,
– 1 чашка несладкого миндального молока,
– 3/4 стакана кокосового йогурта,
– 3 чашки овсяных хлопьев без глютена,
– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста,
– 2 чайные ложки корицы,
– темный шоколад.
Как приготовить полезные маффины: рецепт от Кортни Кардашян
1. В большом сосуде измельчите бананы. Лучше всего это сделать обычной вилкой.
2. В полученную массу добавьте 2 яйца, кленовый сироп, молоко, кокосовый йогурт и ваниль. Все тщательно перемешайте с помощью миксера.
3. В однородную массу добавьте овсяные хлопья и перемешайте все. После этого всыпьте в тесто разрыхлитель и корицу. После этого добавьте измельченный шоколад (Кортни Кардашян выбирает кондитерский шоколад круглой формы).
4. Возьмите формы для выпечки кексов. Заполните их тестом, оставив всего несколько миллиметров до конца. Пеките маффины в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Лакомьтесь приготовленной сладостью после остывания.