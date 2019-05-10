Рецепт дня: запеченное мясо в картофельной шубке

Мясо в картофельной шубке - отказаться невозможно!

Интересный вариант с картошкой, мясом и сыром! Готовится легко, получается вкусно! Кто пробовал, просят еще! Готовьте на здоровье!

Оказалось это совсем не сложно и очень вкусно! Получается как картофельный пирожок с мясом! Приятное разнообразие привычных продуктов, рекомендуем к употреблению!

Ингредиенты

Картофель - 800-900 г

Фарш мясной - 600 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твердый - 200 г

Яйца - 2 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень петрушки - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Приготовление

1 Лук нарезаем мелкими кубиками.

2 Обжариваем лук на растительном масле до золотистости.

3 К луку добавляем фарш и обжариваем еще минут 10. Зелень петрушки мелко нарезаем и добавляем к фаршу с луком. Солим и перчим. Перемешиваем и остужаем. Начинка готова.

4 Подготавливаем продукты для картофельной шубки.

5 Картофель натираем на крупной терке. Тертую картошку очень хорошо отжимаем (через полотенце).

6 Сыр натираем на крупной терке.

7 Картофель смешиваем с яйцами и половиной сыра. Также добавляем соль (осторожно, если сыр у вас соленый) и перец. Перемешиваем.

8 Берем маленькую чашку и застилаем дно и бока пищевой пленкой. Выкладываем в чашку 2 ст. ложки с горкой картофельной массы и распределяем ложкой, формируя "кармашек".

9 Кладем на дно немножко сыра и 2 ст. ложки фарша с луком. Прижимаем ложкой.

10 Добавляем еще 1 ст. ложку картофельной массы, закрывая начинку.

11 Приподнимаем края пленки и заворачиваем, формируя картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем.

Убираем пленку, картофельные шарики выкладываем на противень и отправляем в духовку.

12 Запекаем мясо в картофельной шубке в духовке при температуре 180-200 градусов минут 35-40.

Мясо в картофельной шубке готово. Получилось вкусно и интересно, рекомендую попробовать!

Приятного аппетита!