Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью

Самое любимое наше блюдо из картошки - это пюре. Предлагаю попробовать Вам постный вариант этого гарнира. Нежное и ароматное, такое пюре ничуть не уступает по вкусовым качествам традиционному рецепту.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем необходимые продукты для картофельного пюре с запеченным чесноком и зеленью. Духовку разогреваем до 180 градусов.
2 От зеленого лука отрезаем белые части.
3 Головку чеснока разделяем напополам, очищать не нужно. На кусок фольги размером 20х20 см выкладываем чеснок и белые части лука. Поливаем лук с чесноком двумя столовыми ложками оливкового масла.
4 Формируем из фольги мешочек, оставив небольшое отверстие сверху для выхода пара.
5 Запекаем чеснок и лук в духовке при 180 градусах 25 минут.
6 Зубчики запеченного чеснока выдавливаем из шелухи.
7 Картофель очищаем, нарезаем небольшими кусочками и отправляем в кастрюлю. Вливаем в кастрюлю воду, чтобы она полностью покрыла картофель. Добавляем 2 ч. ложки (без горки) соли. Варим картофель около 20-25 минут, до готовности.
8 Пока варится картофель, у петрушки и кинзы удаляем стебли. Листья петрушки и кинзы и перья зеленого лука мелко нарезаем.
9 Соединяем нарезанную зелень, запеченные лук и чеснок и оставшиеся 100 мл оливкового масла.
10 Измельчаем зелень и чеснок блендером.
11 С готового картофеля сливаем отвар (он еще понадобится. С помощью толкушки разминаем картофель в пюре.
12 Добавляем в картофельное пюре зеленую смесь и черный молотый перец. Досаливаем по вкусу.
13 Еще раз разминаем толкушкой. Доводим картофельное пюре до нужной консистенции, понемногу вливая картофельный отвар.
14 Подаем картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью горячим.
Приятного аппетита!