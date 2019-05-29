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Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью

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Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
08:56 Сегодня Телеграф

Запеченный чеснок, петрушка, кинза, зеленый лук и оливковое масло придадут обычному картофельному пюре пикантный оригинальный вкус.

Самое любимое наше блюдо из картошки - это пюре. Предлагаю попробовать Вам постный вариант этого гарнира. Нежное и ароматное, такое пюре ничуть не уступает по вкусовым качествам традиционному рецепту.

Ингредиенты 

  • Картофель - 1 кг
  • Чеснок - 65 г (1-1,5 головки)
  • Петрушка свежая - 30 г (6-8 веточек)
  • Кинза свежая - 10 г
  • Лук зеленый с небольшими белыми головками - 50-60 г
  • Масло оливковое - 130 мл
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Подготавливаем необходимые продукты для картофельного пюре с запеченным чесноком и зеленью. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2 От зеленого лука отрезаем белые части.

3 Головку чеснока разделяем напополам, очищать не нужно. На кусок фольги размером 20х20 см выкладываем чеснок и белые части лука. Поливаем лук с чесноком двумя столовыми ложками оливкового масла.

4 Формируем из фольги мешочек, оставив небольшое отверстие сверху для выхода пара.

5 Запекаем чеснок и лук в духовке при 180 градусах 25 минут.

6 Зубчики запеченного чеснока выдавливаем из шелухи.

7 Картофель очищаем, нарезаем небольшими кусочками и отправляем в кастрюлю. Вливаем в кастрюлю воду, чтобы она полностью покрыла картофель. Добавляем 2 ч. ложки (без горки) соли. Варим картофель около 20-25 минут, до готовности.

8 Пока варится картофель, у петрушки и кинзы удаляем стебли. Листья петрушки и кинзы и перья зеленого лука мелко нарезаем.

9 Соединяем нарезанную зелень, запеченные лук и чеснок и оставшиеся 100 мл оливкового масла.

10 Измельчаем зелень и чеснок блендером.

11 С готового картофеля сливаем отвар (он еще понадобится. С помощью толкушки разминаем картофель в пюре.

12 Добавляем в картофельное пюре зеленую смесь и черный молотый перец. Досаливаем по вкусу.

13 Еще раз разминаем толкушкой. Доводим картофельное пюре до нужной консистенции, понемногу вливая картофельный отвар.

14 Подаем картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью горячим.

Приятного аппетита!

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