Рецепт дня: суп с зеленым горошком и плавленым сыром

Предлагаю вам попробовать легкий, вкусный и красивый суп на курином бульоне с замороженным зеленым горошком и плавленым сыром. Готовится такой сырный суп просто, а результат вас порадует замечательным первым блюдом!
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель почистите, нарежьте кубиками, ломтиками или так, как вы привыкли нарезать картофель для супа. Промойте картофель, переложите в куриный бульон и поставьте на плиту, пусть бульон закипит. Затем варите картофель в бульоне на медленно огне до готовности картофеля.
2 Лук и морковь почистите. Лук нарежьте маленькими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
3 Обжарьте лук и морковь на подсолнечном масле до золотистости.
4 Плавленый сыр нарежьте небольшими кусочками. (Плавленый сыр берите хороший, вы должны быть уверены в том, что он растворится в бульоне, а не будет потом плавать в супе белыми хлопьями.)
5 Когда картофель сварится, посолите суп, добавьте в него замороженный горошек, плавленый сыр и зажарку.
6 Дайте супу закипеть, затем варите его около 7 минут на медленном огне, пока сыр на растворится и суп не приобретет молочный цвет.
7 В готовый суп добавьте нарезанный тонкими колечками зеленый лук и черный молотый перец. Суп перемешайте и снимите кастрюлю с плиты.
Суп с зеленым горошком и плавленым сыром готов к подаче.
Приятного аппетита!