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Рецепт дня: суп с зеленым горошком и плавленым сыром

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Рецепт дня: суп с зеленым горошком и плавленым сыром
07:45 Сегодня Телеграф

Благодаря плавленому сыру, добавленному в суп на стадии приготовления, он приобретает сливочный вкус, цвет и аромат!

Предлагаю вам попробовать легкий, вкусный и красивый суп на курином бульоне с замороженным зеленым горошком и плавленым сыром. Готовится такой сырный суп просто, а результат вас порадует замечательным первым блюдом!

Ингредиенты

  • Горошек зеленый - 100 г
  • Сыр плавленый - 100 г
  • Картофель - 400 г
  • Морковь - 0,5 шт.
  • Лук репчатый - 0,5 шт.
  • Масло подсолнечное - 30 мл
  • Лук зеленый - 5 перьев
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Бульон куриный - 1,3 л

Приготовление

1 Картофель почистите, нарежьте кубиками, ломтиками или так, как вы привыкли нарезать картофель для супа. Промойте картофель, переложите в куриный бульон и поставьте на плиту, пусть бульон закипит. Затем варите картофель в бульоне на медленно огне до готовности картофеля.

2 Лук и морковь почистите. Лук нарежьте маленькими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

3 Обжарьте лук и морковь на подсолнечном масле до золотистости.

4 Плавленый сыр нарежьте небольшими кусочками. (Плавленый сыр берите хороший, вы должны быть уверены в том, что он растворится в бульоне, а не будет потом плавать в супе белыми хлопьями.)

5 Когда картофель сварится, посолите суп, добавьте в него замороженный горошек, плавленый сыр и зажарку.

6 Дайте супу закипеть, затем варите его около 7 минут на медленном огне, пока сыр на растворится и суп не приобретет молочный цвет.

7 В готовый суп добавьте нарезанный тонкими колечками зеленый лук и черный молотый перец. Суп перемешайте и снимите кастрюлю с плиты.

Суп с зеленым горошком и плавленым сыром готов к подаче.

Приятного аппетита!

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