Рецепт дня: двухслойный омлет с сыром

Оригинальный омлет в виде рулетика с сырной начинкой - прекрасный вариант для вкусного и сытного завтрака на скорую руку! Приготовить такой омлет из белков и желтков, с расплавленным сыром внутри не составит труда, а результат вас однозначно приятно удивит!
Ингредиенты
Приготовление
1 Яйца разделите на белки и желтки в отдельные миски.
2 Посолите и желтки, и белки. К белкам дополнительно всыпьте сушеный базилик и черный молотый перец.
3 Взболтайте желтки и белки вилкой.
4 Твердый сыр нарежьте тонкими пластинками.
5 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Перелейте в сковороду желтковую смесь и распределите ее тонким слоем в виде блинчика.
6 Когда низ желткового блинчика схватится, вложите на одну сторону ломтики сыра.
7 С помощью двух лопаток или вилок сверните желтковый омлет в рулетик, чтобы сыр оказался внутри. Подвиньте рулетик на одну сторону сковороды.
8 На пустую часть сковороды перелейте белковую смесь.
9 Когда белковая смесь схватится, сверните рулетик так, чтобы желтковый омлет с сырной начинкой оказался внутри белкового слоя. Прогрейте двухслойный омлет еще несколько секунд и переложите на тарелку.
Двухслойный омлет с сыром готов. Подавайте его к столу сразу после приготовления.
Приятного аппетита!