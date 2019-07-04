Рецепт дня: двухслойный омлет с сыром

Очень вкусный, сытный и нежный омлет с необычным разрезом.

Оригинальный омлет в виде рулетика с сырной начинкой - прекрасный вариант для вкусного и сытного завтрака на скорую руку! Приготовить такой омлет из белков и желтков, с расплавленным сыром внутри не составит труда, а результат вас однозначно приятно удивит!

Ингредиенты

Яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 50 г

Масло подсолнечное - 1 ст. ложка

Базилик сушеный - 2 щепотки

Соль - 2 щепотки

Перец черный молотый - 2 щепотки

Приготовление

1 Яйца разделите на белки и желтки в отдельные миски.

2 Посолите и желтки, и белки. К белкам дополнительно всыпьте сушеный базилик и черный молотый перец.

3 Взболтайте желтки и белки вилкой.

4 Твердый сыр нарежьте тонкими пластинками.

5 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Перелейте в сковороду желтковую смесь и распределите ее тонким слоем в виде блинчика.

6 Когда низ желткового блинчика схватится, вложите на одну сторону ломтики сыра.

7 С помощью двух лопаток или вилок сверните желтковый омлет в рулетик, чтобы сыр оказался внутри. Подвиньте рулетик на одну сторону сковороды.

8 На пустую часть сковороды перелейте белковую смесь.

9 Когда белковая смесь схватится, сверните рулетик так, чтобы желтковый омлет с сырной начинкой оказался внутри белкового слоя. Прогрейте двухслойный омлет еще несколько секунд и переложите на тарелку.

Двухслойный омлет с сыром готов. Подавайте его к столу сразу после приготовления.

Приятного аппетита!