Рецепт дня: торт без выпечки, из пряников, бананов и сметаны

Торт без выпечки, который делается из пряников буквально за 10 минут. Отличный рецепт для лета, когда не хочется возиться с выпечкой и духовкой, а сладкого очень хочется! Бананы и сметанный крем с нотками ванили – настоящее объедение. А пряники после пропитки похожи на мягкие бисквитные коржи.
Ингредиенты
Приготовление
1 Бананы нарезать кружочками шириной около 1 см.
2 Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром. Взбивать не нужно, просто перемешать.
3 Каждый пряник щедро обмакнуть в сметану. Если пряники большие, разрезать их пополам, чтобы хорошо пропитались.
4 Взять любую форму или миску. Выстелить ее пищевой пленкой, целлофаном или пергаментом. По своему опыту скажу, что если использовать пищевую пленку и силиконовую форму, то торт сложно достать.
Выложить в форму первый слой из пряников в сметане. Затем слой бананов.
5 Сверху - снова слой пряников и слой бананов. Покрыть оставшейся сметаной, разровнять.
6 Торт из пряников, бананов и сметаны накрыть пленкой и отправить в холодильник. Дать торту из пряников пропитаться 6-8 часов.
Торт без выпечки готов.
Приятного аппетита!