Рецепт дня: торт без выпечки, из пряников, бананов и сметаны

Этот торт готовится без выпечки, легко и просто. Поэтому отлично подойдёт для приготовления, например, в жаркие летние дни.

Торт без выпечки, который делается из пряников буквально за 10 минут. Отличный рецепт для лета, когда не хочется возиться с выпечкой и духовкой, а сладкого очень хочется! Бананы и сметанный крем с нотками ванили – настоящее объедение. А пряники после пропитки похожи на мягкие бисквитные коржи.

Ингредиенты

Пряники свежие, без начинки - 350 г

Сметана жирностью от 20% - 500 г

Бананы спелые - 3 шт. (500 г)

Сахар - 50 г (по вкусу)

Сахар ванильный - 10 г

Приготовление

1 Бананы нарезать кружочками шириной около 1 см.

2 Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром. Взбивать не нужно, просто перемешать.

3 Каждый пряник щедро обмакнуть в сметану. Если пряники большие, разрезать их пополам, чтобы хорошо пропитались.

4 Взять любую форму или миску. Выстелить ее пищевой пленкой, целлофаном или пергаментом. По своему опыту скажу, что если использовать пищевую пленку и силиконовую форму, то торт сложно достать.

Выложить в форму первый слой из пряников в сметане. Затем слой бананов.

5 Сверху - снова слой пряников и слой бананов. Покрыть оставшейся сметаной, разровнять.

6 Торт из пряников, бананов и сметаны накрыть пленкой и отправить в холодильник. Дать торту из пряников пропитаться 6-8 часов.

Торт без выпечки готов.

Приятного аппетита!