Рецепт дня: кекс с мандаринами

Рецепт кексов с мандаринами обеспечит не только вкусное печенье к чаю, но и сытный перекус.

Эти кексы с мандаринами очень удобно брать с собой для перекуса - они сытные и порционные. Только надо помнить, что кексы очень масляные, чтобы не натворить себе пятен и лишнего веса.

Ингредиенты:

Сливочное масло - 150 г

Сахар - 100 г

Сахар ванильный - 1,5 чайной ложки

Яйца - 2 штуки

Разрыхлитель - 2 чайных ложки

Мука - 250 г

Мандарины консервированные - 300 г

Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление:

1. Растираем масло с сахаром, добавляем ванильный сахар, затем яйца и хорошенько перемешиваем.

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Каждый кекс печется в отдельной формочке, которую надо смазать и заполнить не до верха (оставить миллиметров 10).

Заполняем форму тестом в три приема: тесто, мандарины (полудольками), тесто.

3. Выпекать кексы с мандаринами в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

Дать остыть в форме, затем вынуть, можно посыпать верх сахарной пудрой.

Приятного аппетита!