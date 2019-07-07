Рецепт дня: кекс с мандаринами

Эти кексы с мандаринами очень удобно брать с собой для перекуса - они сытные и порционные. Только надо помнить, что кексы очень масляные, чтобы не натворить себе пятен и лишнего веса.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Растираем масло с сахаром, добавляем ванильный сахар, затем яйца и хорошенько перемешиваем.
2. Добавляем муку и разрыхлитель. Каждый кекс печется в отдельной формочке, которую надо смазать и заполнить не до верха (оставить миллиметров 10).
Заполняем форму тестом в три приема: тесто, мандарины (полудольками), тесто.
3. Выпекать кексы с мандаринами в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
Дать остыть в форме, затем вынуть, можно посыпать верх сахарной пудрой.
Приятного аппетита!