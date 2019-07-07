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Рецепт дня: кекс с мандаринами

Рецепт дня: кекс с мандаринами
08:03 Сегодня Телеграф www.russianfood.com Фото: pixabay

Рецепт кексов с мандаринами обеспечит не только вкусное печенье к чаю, но и сытный перекус.

Эти кексы с мандаринами очень удобно брать с собой для перекуса - они сытные и порционные. Только надо помнить, что кексы очень масляные, чтобы не натворить себе пятен и лишнего веса.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло - 150 г
  • Сахар - 100 г
  • Сахар ванильный - 1,5 чайной ложки
  • Яйца - 2 штуки
  • Разрыхлитель - 2 чайных ложки
  • Мука - 250 г
  • Мандарины консервированные - 300 г
  • Сахарная пудра - по вкусу

Приготовление:

1. Растираем масло с сахаром, добавляем ванильный сахар, затем яйца и хорошенько перемешиваем.

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Каждый кекс печется в отдельной формочке, которую надо смазать и заполнить не до верха (оставить миллиметров 10).

Заполняем форму тестом в три приема: тесто, мандарины (полудольками), тесто.

3. Выпекать кексы с мандаринами в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

Дать остыть в форме, затем вынуть, можно посыпать верх сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Десерты, Рецепты, Кулинария, Выпечка, Кекс, Вкусные рецепты, Кекс с мандаринами.
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