Рецепт дня: пирог с абрикосами

Пирог с абрикосами! Отличное тесто - хорошо поднимается, легкое и нежное. Сохраните себе этот рецепт, не пожалеете!
Ингредиенты
Приготовление
1 Среднего размера яйца моем и разбиваем в глубокую посуду. Слегка взбиваем.
2 Добавляем 200 г сахара. Это почти полный стакан объемом 200 мл.
3 К взбитым с сахаром яйцам добавляем растительное масло.
4 Добавляем сметану любой жирности и соду. Соду я не гасила, т. к. в тесте присутствует кисломолочный продукт - сметана.
5 Снимаем с помощью мелкой терки цедру с одного лимона и добавляем к яично-сметанной массе.
6 Муку и крахмал просеиваем через сито и высыпаем к остальным ингредиентам теста.
7 Перемешиваем на минимальной скорости миксера до однородности.
8 Из абрикосов извлекаем косточки и нарезаем дольками.
9 Включаем духовку, устанавливаем температуру 180 градусов. Тесто выливаем в форму для выпечки. Для такого количества ингредиентов подойдет форма диаметром 24-26 см. Сверху выкладываем абрикосовые дольки.
10 Пирог с абрикосами ставим в теплую духовку и выпекаем 40-50 минут при 180 градусах.
Ароматный, нежный и очень вкусный пирог с абрикосами готов! Посыпаем пирог сахарной пудрой и подаем к столу!
Приятного чаепития!