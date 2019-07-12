Рецепт дня: пирог с абрикосами

В такой пирог можно добавить корицу, молотый имбирь или мускатный орех.

Пирог с абрикосами! Отличное тесто - хорошо поднимается, легкое и нежное. Сохраните себе этот рецепт, не пожалеете!

Ингредиенты

Абрикосы - 400-500 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 200 г

Масло растительное - 80 мл

Сметана - 200 г

Сода - 1 ч. ложка

Мука - 250 г

Крахмал картофельный - 50 г

Лимон (цедра) - 1 шт.

Сахарная пудра - 1-2 ст. ложки

Приготовление

1 Среднего размера яйца моем и разбиваем в глубокую посуду. Слегка взбиваем.

2 Добавляем 200 г сахара. Это почти полный стакан объемом 200 мл.

3 К взбитым с сахаром яйцам добавляем растительное масло.

4 Добавляем сметану любой жирности и соду. Соду я не гасила, т. к. в тесте присутствует кисломолочный продукт - сметана.

5 Снимаем с помощью мелкой терки цедру с одного лимона и добавляем к яично-сметанной массе.

6 Муку и крахмал просеиваем через сито и высыпаем к остальным ингредиентам теста.

7 Перемешиваем на минимальной скорости миксера до однородности.

8 Из абрикосов извлекаем косточки и нарезаем дольками.

9 Включаем духовку, устанавливаем температуру 180 градусов. Тесто выливаем в форму для выпечки. Для такого количества ингредиентов подойдет форма диаметром 24-26 см. Сверху выкладываем абрикосовые дольки.

10 Пирог с абрикосами ставим в теплую духовку и выпекаем 40-50 минут при 180 градусах.

Ароматный, нежный и очень вкусный пирог с абрикосами готов! Посыпаем пирог сахарной пудрой и подаем к столу!

Приятного чаепития!