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Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день

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Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день
17:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Яблочный Спас: ТОП простых и вкусных блюд.

19 августа, украинцы с разных уголков страны празднуют Яблочный Спас. Многие считают этот праздник по-настоящему особенный и готовят особые блюда, соблюдают пост. Стали изветны несколько замечательных рецептов, которые отлично подойдут для этих праздничных дней.

Курица с яблоками

Достаточно простое и вкусное яство будет отличным украшеним вашего стола. Кроме того, с его помощью можно устроить праздник для желудка всей семьи.

Итак, для приготовления вам понадобится: одна небольшая курица, десять маленьких яблок кислых сортов, чайная ложка аджики, две столовых ложки майонеза, по чайной ложке кетчупа и приправы "хмели-сунели", треть чайной ложки молотого черного перца, а четверть - молотой паприки, щепотка соли.

Способ приготовления: смешайте в отдельной емкости аджику, майонез, кетчуп, перец, соль, хмели-сунели, паприку. Тщательно помойте курицу, оставьте на время, чтобы она просохла. На грудке разрежьте ее пополам, чтобы она полностью распласталась. Смажьте тушку смесью со специями, положите ее разрезом вниз на противень с пергаментом. Помойте яблоки, разрежьте их на несколько частей, разложите их по кругу возле тушки. После этого, поместите в духовку и запекайте 35-40 минут при температуре до 200 градусов.

Яблочный пирог "Шарлотка"

Это достаточно простое и вкусное лакомство. На все про все понадобится около 30 минут.

Ингредиенты: пять яблок, четыре яйца, 170 г пшеничной муки, 150 г сахара, чайная ложка ванильного сахара, четыре столовых ложки молока, три столовых ложки растительного масла, чайная ложка разрыхлителя и сахарная пудра.

Способ приготовления: очистите яблоки, нарежте небольшими кубиками. Яйца взбейте вместе с сахаром, добавьте туда ванильный сахар, молоко и растительное масло. Понемногу подсыпайте муку вместе с разрыхлителем и замесите не сильно густое тесто. После этого смажьте маслом форму для выпекания и отправьте туда тесто, затем выложите порезанные яблоки сверху. Выпекайте пирог 40 минут при температуре до 180 градусов.

Австралийский яблочный штрудель

Одно из самых любимых десертов сладкоежек.

Для приготовления вам понадобится: 50 г сахарной пудры, 125 г сливочного масла, 250 г муки пшеничной муки, 20 г воды, 50 г сахарной пудры, щепотка соли, 750 г круглых зеленых кисло-сладких яблок, один лимон (сок), 65 г картофельного крахмала, 3 г молотой корицы, 125 г сахара, 75 г яблочного сока, 65 г воды.

Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дняЧитать полностью

Способ приготовления: своими руками или с помощью комбайна приготовьте песочное тесто, но с водой комнатной температуры. Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Яблоки стоит очистить от кожуры и семечек. Порежьте на мелкие кубики. Затем смешайте лимонный и яблочный сок, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого, в кипящую консистенцию добавьте сахар и корицу. А потом в сироп, пока смесь кипит, разведенный крахмал. Загустевший сироп соедините с яблоками, хорошенько все помешайте.

Возьмите 2/3 теста раскатайте между двумя слоями пищевой пленки и выложите в, заранее смазанную маслом, форму. Немного присыпте поверхность мукой. Разогрейте духовку до 150 градусів. Отправьте туда форму с тестом и пусть запекается 40 минут. На верхушке должна образоваться золотистая корочка.

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Питание, Праздник, Еда, Блюда, Приготовление, 19 августа, Яблочный Спас 2019.
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