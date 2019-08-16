Когда Преображение Господне 2019 - Яблочный Спас или Второй Спас

Новости Украины:В 2019 году празднование Преображения Господне выпадает на 19 августа.

Данный праздник из церковного календаря является одним из самых древних. Дело в том, что первые упоминания о нем датируются четвертым веком. Преображение Господне отмечается в разгар одного из самых строгих постов в году — речь в данном случае идет об Успенском посте.

Православный обычай отмечать Преображение Господне был уже в 4 веке. Но вероятнее всего его отмечали и задолго до этого. Историческое же свидетельство празднования именно в 4 веке получено благодаря строительству на горе Фавор храма в честь Преображения. Он был построен равноапостольной императрицей Еленой.

Преображение Господне: история праздника, традиции

Преображение (греч. метаморфосис, лат. Transfiguratio) буквально переводится как "превращение в другой вид" или "изменение формы". Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из так называемых двунадесятых праздников, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Преображение Господне Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Традиция праздника существовала уже в IV веке, а, скорее всего, и раньше. Именно в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Фавор — это гора высотой 588 метров, расположенная в Израиле, в 9 километрах к юго-востоку от города Назарета. По преданию, именно на горе Фавор апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне.

В настоящее время на вершине горы действуют два монастыря, православный и католический. Кроме того, есть упоминания об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста. Из VII века до нас дошло слово на Преображение Господне святого Андрея Критского. События эти описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель преобразился:

"По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2)".

Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте".

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

Икона Преображения. Преображение Господне — икона из Праздничного ряда православного иконостаса. Уже в VI веке сюжет иконы стал каноническим. Христа изображают в центре, по обеим сторонам от Него стоят пророки Моисей и Илия. Причем Моисей на иконе чаще всего юн, а Илия стар. Чуть ниже мы видим павших ниц апостолов. Белые одежды Спасителя сияют, свет лучится от лика и всей Его фигуры. Иконописцы изображают Христа в ореоле круглой или овальной формы.