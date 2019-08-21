Рецепт дня: Ромштекс (говяжий шницель)

Ромштекс - мясо со специями, жареное на сильном огне.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготовить продукты по рецепту приготовления говяжьего шницеля (ромштекса).
2 Как приготовить говяжий ромштекс:Мясо нарезать на куски толщиной 2 см.
3 Отбитые ромштексы натереть солью и молотым красным перцем.
4 Обмакнуть в растительное масло, положить в какую-нибудь посуду, закрыть и оставить в ней на час.
5 Противень для жарения или сковороду смазать растительным маслом. Затем прогреть смазанный растительным маслом противень или сковороду, поджарить на нем с обеих сторон ромштексы до средне-коричневого оттенка. Сначала на сильном огне жарить 2-3 минуты с одной стороны.
6 А затем еще 2-3 минуты с другой.
7 Говяжий ромштекс (или шницель) готов.
При подаче можно посыпать зеленью.
Приятного аппетита!