Рецепт дня: Ромштекс (говяжий шницель)

За необычным названием, скрывается совсем простое в приготовлении мясное яство. Первоначально в России название этого блюда немного изменили на "ромстекс".

Ромштекс - мясо со специями, жареное на сильном огне.

Ингредиенты

Говядина - 400 г

Масло растительное - 6 ст. ложек

Соль - 2-3 щепотки

Перец красный молотый - 1-2 щепотки

Приготовление

1 Подготовить продукты по рецепту приготовления говяжьего шницеля (ромштекса).

2 Как приготовить говяжий ромштекс:Мясо нарезать на куски толщиной 2 см.

3 Отбитые ромштексы натереть солью и молотым красным перцем.

4 Обмакнуть в растительное масло, положить в какую-нибудь посуду, закрыть и оставить в ней на час.

5 Противень для жарения или сковороду смазать растительным маслом. Затем прогреть смазанный растительным маслом противень или сковороду, поджарить на нем с обеих сторон ромштексы до средне-коричневого оттенка. Сначала на сильном огне жарить 2-3 минуты с одной стороны.

6 А затем еще 2-3 минуты с другой.

7 Говяжий ромштекс (или шницель) готов.

При подаче можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!