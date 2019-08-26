Рецепт дня: мясные шарики в слоеном тесте

Готовятся совсем просто, ингредиентов минимум.

Вкус и аромат - просто пальчики оближешь! Мясные шарики в слоёном тесте получаются очень сытными, и я бы даже рискнул украсить такими клубочками праздничный стол. Я эти шарики ем и как холодную закуску. Готовятся совсем просто, ингредиентов минимум.

Ингредиенты

Фарш мясной (свино-говяжий) - 500 г

Тесто слоёное дрожжевое - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. ложка

Мука - для панировки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаю продукты.

2. Луковицу режу на мелкие кубики.

3. Фарш выкладываю в глубокую посуду, добавляю лук и туда же выдавливаю чеснок через пресс.

4. Фарш с луком и чесноком солю, добавляю перец по вкусу. Тщательно перемешиваю фарш и выбиваю, несколько раз бросая его в миску.

5. Раскатываю пласт слоеного дрожжевого теста в прямоугольник толщиной около 3 мм.

6. Разрезаю пласт теста на полоски шириной 5-7 мм.

7. Леплю из фарша шарики и обматываю их полосками теста по окружности клубочком, 2-3 полоски на шарик. Фарш полностью стараюсь прикрыть тестом.

8. Клубочки из фарша в слоеном тесте выкладываю на противень (покрытый пергаментом). С помощью кисти смазываю клубочки смесью желтка и молока, для придания румяности и красоты.

9. Отправляю противень в разогретую духовку. Запекаю мясные шарики в слоеном тесте 40-45 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!