Рецепт дня: персики, запеченные с шоколадом и имбирем

Необычный рецепт десерта, который оценят все домашние или гости за праздничным столом.

Запечем персики с шоколадом и имбирем. Как раз на улице теплая погода, самый разгар фруктов.

Ингредиенты:

Персики - 6 шт.

Печенье - 5-6 шт.

Шоколад - 100 г

Сок персиковый - 150 мл

Вино десертное - 2 ст. ложки

Желток куриный - 1 шт.

Масло сливочное - 50 г

Корень имбиря свежий - 1-1,5 см

Приготовление

1. Для приготовления возьмите персики, шоколад, персиковый сок, имбирь свежий, желток куриный, масло сливочное, печенье.

2. Персики возьмите плотные, спелые. Промойте и обсушите полотенцем. Разделите на две половинки и удалите косточку.

3. Печенье измельчите любым удобным для вас способом.

4. К крошке печенья добавьте натертый шоколад и очищенный и мелко нарезанный корень имбиря. Добавьте желток и вино. Перемешайте.

5. Подготовленные персиковые половинки нафаршируйте шоколадной начинкой. Уложите в глубокую формочку для запекания. Полейте растопленным сливочным маслом. На дно формы налейте персиковый сок или абрикосовый. Запекайте 20-25 минут при температуре 160-170 градусов.

Персики, запеченные с шоколадом и имбирем готовы. Полейте оставшимся после запекания соком и подайте к столу. По желанию посыпьте сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.

Приятного аппетита!