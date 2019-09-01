Рецепт дня: персики, запеченные с шоколадом и имбирем

Запечем персики с шоколадом и имбирем. Как раз на улице теплая погода, самый разгар фруктов.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Для приготовления возьмите персики, шоколад, персиковый сок, имбирь свежий, желток куриный, масло сливочное, печенье.
2. Персики возьмите плотные, спелые. Промойте и обсушите полотенцем. Разделите на две половинки и удалите косточку.
3. Печенье измельчите любым удобным для вас способом.
4. К крошке печенья добавьте натертый шоколад и очищенный и мелко нарезанный корень имбиря. Добавьте желток и вино. Перемешайте.
5. Подготовленные персиковые половинки нафаршируйте шоколадной начинкой. Уложите в глубокую формочку для запекания. Полейте растопленным сливочным маслом. На дно формы налейте персиковый сок или абрикосовый. Запекайте 20-25 минут при температуре 160-170 градусов.
Персики, запеченные с шоколадом и имбирем готовы. Полейте оставшимся после запекания соком и подайте к столу. По желанию посыпьте сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.
Приятного аппетита!